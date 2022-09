Replay. Il est 21 h 34. Vous avez complètement loupé le JT. Via la télécommande et le guide de votre décodeur TV, vous lancez le replay pour le visionner alors que sa diffusion est terminée .

Restart. Il est 19 h 37. Vous avez manqué les sept premières minutes du JT. Via la télécommande et le guide de votre décodeur TV, vous le redémarrez comme s’il était 19 h 30 alors que la diffusion est encore en cours.

Supprimé voici plus de quatre mois

Ce sont des détails qui comptent à l’heure de choisir son abonnement TV. Les conditions du replay et du restart varient d’un opérateur à l’autre. Elles concernent la durée du replay, les chaînes et les programmes qui bénéficient ou ne bénéficient pas de ces fonctions, etc.

A ce petit jeu, il est possible de relever des différences notables dans les services proposés par Proximus, Orange, VOO ou encore Telenet. Exemple le plus frappant : chez VOO, la disparition du restart (redémarrage) sur les chaînes de la RTBF (La Une, Tipik, La Trois).

Sur son site, VOO souligne au détour d'un tutoriel que les chaînes de la RTBF sont effectivement bel et bien privées du restart.

« Je vais péter un plomb »

Si ce retrait date de plus de quatre mois, il est passé relativement inaperçu, sauf dans les forums en ligne de l’opérateur au cœur duquel des clients grognent sérieusement. Morceau choisi :





Pourquoi est-ce que VOO ne propose plus le restart sur les chaînes de la RTBF ? Nous avons interrogé sans succès les deux acteurs (VOO, RTBF) dans ce dossier. Face à leur mutisme, nous sommes contraints de piocher une explication plus ou moins officielle dans ces mêmes forums.

« La RTBF exige une rémunération spécifique »

Dans ce fil de discussion, un client VOO mécontent relaie une réponse reçue de la RTBF :

« L’option Redémarrer qui permet de revenir instantanément au début d’un programme TV en cours est disponible en fonction des services auquel l’opérateur souscrit auprès des partenaires médias. D’autres opérateurs comme Proximus, Télésat,… ont souscrit à ce service mais VOO, contrairement à ce qui vous a été communiqué, a fait le choix de ne pas le réactiver. Malheureusement, la RTBF ne peut l’obliger à proposer toutes les fonctions proposées. Croyez bien que nous sommes désolés de cette situation ! La RTBF reste toutefois ouverte à la discussion avec VOO. Ce point sera rediscuté lors d’une prochaine réunion avec eux. »

« Ne pas répercuter ce coût sur l’abonnement »

Un peu plus loin, un employé de VOO confirme l’échec des négociations financières.

« Il est vrai que la RTBF exige désormais une rémunération spécifique des opérateurs pour leur accorder le droit de proposer, à leurs clients, la fonctionnalité Redémarrer /Recommencer sur ses chaînes. Outre le fait que cette demande va à l’encontre de la pratique des autres chaînes, VOO, à l’inverse des autres opérateurs, a pris la décision de ne pas répercuter ce coût supplémentaire sur l’abonnement TV de ses clients. »

Pour rappel, VOO avait augmenté 35 tarifs le 1er avril 2022, neuf mois après celles enregistrées en juillet 2021.

