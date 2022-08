Encore une saison et c’est fini : ces 6 séries Netflix que vous adorez mais qui vont se terminer

Sur son compte Twitter officiel, le show annonce le développement d’un quatrième chapitre qui bouclera les aventures de Numéro 5 et consorts. Peu importe le désarroi des fans, la saison 4 sera « The final season ». Sauf miracle, la sanction est irrévocable.

C’est loin d’être un cas isolé. Sur les huit mois premiers mois de 2022, Netflix a déjà enterré de la sorte After Life (3 saisons), Grace et Frankie (7 saisons), Ozark (4 saisons), Better Call Saul (6 saisons) ou encore Locke & Key (3 saisons).

L’hécatombe n’est pas terminée, comme le rappelle le tableau ci-dessous. En ligne de mire : la mort programmée de six séries populaires.

Séries Netflix Dernière saison annoncée Diffusion de la dernière saison Stranger Things Saison 5 2023 ou 2024 Umbrella Academy Saison 4 2023 ou 2024 Manifest Saison 4 (en deux parties) 4 novembre 2022 (première partie), 2023 (deuxième partie) Mes premières fois Saison 4 2023 Dead to me Saison 3 Automne 2022 Family Reunion Saison 3 2023

Stranger Things, saison 5, 2023 ou 2024

L’histoire de Stranger Things n’est pas extensible à l’infini et les créateurs du show n’entendent pas tirer sur la corde. En cours d’écriture, la cinquième saison sera la dernière et s’appuiera sur les révélations spectaculaires des derniers épisodes diffusés le 1er juillet 2022.

Les scénaristes travaillent d’arrache-pied, comme le montre le compte Twitter officiel stranger writers. La photo ci-dessous indique que les scénaristes partent en première intention sur une saison finale composée de huit épisodes.

Umbrella Academy, saison 4, 2023 ou 2024

La troisième saison de Umbrella Academy a cassé les codes des précédentes, en coinçant les superhéros dans un étrange hôtel. Dans les dernières minutes, le scénario a carrément osé une sorte de grand « reset » de l’univers, les personnages perdant carrément leurs pouvoirs.

Cette direction a autant plus que déplu. La saison 4 finale récemment confirmée aura fort à faire pour réconcilier tout le monde.

Manifest, saison 4, 2022 et 2023

Jadis coutumier de la manœuvre, Netflix est devenu nettement plus frileux à l’heure de récupérer et de prolonger une série abandonnée par quelqu’un d’autre. Lâché par NBC en juin 2021 après trois saisons, Manifest fait exception à la règle. Influencé par la montée en puissance du hashtag #SaveManifest, le colosse de la SVOD a accepté en août 2021 de sauver le show, le temps d’une quatrième saison finale.

Cette saison 4 sera diffusée en deux parties. Début des hostilités le 4 novembre 2022.

Mes premières fois, saison 4, 2023

Le sort du show est scellé de longue date. Dès le 19 août 2021, Netflix avait d’ores et déjà renouvelé Mes premières fois pour une troisième et une quatrième saison présentée comme finale. La saison 3 est disponible depuis le 12 août 2022, la saison 4 arrivera en 2023.

Dead to me, saison 3, automne 2022

Annoncée en juillet 2020, la toute dernière saison de Dead to me se fait attendre. En cause : la pandémie et le report du tournage, mais aussi la terrible annonce concernant Christina Applegate. En août 2021, la comédienne a révélé qu’elle souffrait de la sclérose en plaques.

Family Reunion, saison 3, 2023

La sympathique comédie familiale sera de retour l’année prochaine avec une ultime troisième saison.