Moins de chaînes, pas de décodeur : faut-il craquer pour la TV light de Proximus, Orange, VOO, Zuny, Télésat ?

Sur cette base commune, les cinq acteurs de la TV light assemblent des abonnements sensiblement différents. Exemple : APP TV Light de Télésat. Contre 9,95 € par mois, le client profite des 18 chaînes du bouquet via la connexion Internet de son choix. Partout ailleurs, il est au minimum obligatoire de combiner sur une même facture la TV light et la connexion Internet de l’opérateur.

Smart TV fortement conseillée

Il faut être attentif à trois points majeurs à l’heure de souscrire un tel abonnement. Il faut vérifier :

La liste des chaînes, pour être certain que vos canaux favoris soient bel et bien présents.

L’absence ou la présence du replay et de l’enregistrement des programmes.

La compatibilité de l’application avec votre smart TV.

Si l’« app » n’est pas disponible ou compatible avec votre téléviseur, il sera nécessaire de passer une clé Chromecast, un boîter Apple TV ou un boîtier multimédia animé par le système d’exploitation Android TV.

Dans ces conditions, qui propose le meilleur service ? Nous détaillons ci-dessous les six abonnements TV light principaux commercialisés en Belgique. Sous ce descriptif, nous désignons les trois meilleurs selon trois critères :

Le meilleur compromis Le plus complet Le plus libre

Orange TV Lite

Prix : 8,50 € par mois. A combiner au minimum avec Orange Home Internet (+42 € par mois). Via l’application Orange TV Plus et le site web Orange TV Plus. Jusqu’à cinq écrans simultanés, en fonction des chaînes. Replay : non. Enregistrements : oui.

Chaînes (20) : La Une, Tipik, La Trois, TF1, France 2, France 3, France 4, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, AB3, TMC, TV5 Monde, National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior, Eén, Canvas, Ketnet.

VOO TV Light

Prix : 9 € par mois. A combiner au minimum avec VOO Internet Super Relax (+47 € par mois). Via l’application VOO TV+ et le site VOO TV+. Cinq écrans simultanés, à l’exception des chaînes de la RTBF (deux écrans simultanés). Replay : jusqu’à sept jours. Enregistrements : non.

Chaînes (21) : La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, France 2, France 3, France 5, Arte Belgique, Divertissez VOO, AB3, Boomerang, C8, Gulli, Nickelodeon, TMC, Piwi+, ABXplore, Ushuaïa TV.

Zuny Option TV

Prix : 7 € par mois. A combiner au minimum avec Zuny Internet (+39 € par mois). Via l’application Zuny. Deux écrans simultanément. Replay : non. Enregistrements : non.

Chaînes (17) : La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, France 2, France 3, TMC, C8, ABXplore, SyFy, Comedy Central, Toonami, AB3, Warner TV.

Proximus Light TV

Prix : 9 € par mois. A combiner uniquement avec : Flex Internet + Mobile (à partir de +63,99 € par mois). Via l’application Pickx et le site Pickx. Jusqu’à cinq écrans simultanés. Replay jusqu’à 36 heures. Enregistrements : oui.

Chaînes (32) : La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Plug RTL, Club RTL, TF1, France 2, France 3, AB3, TV5 Monde, ABExplore, Arte Belgique, C8, LN24, VTM Kids, VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM Gold, Eén, Canvas, Ketnet, Play 4, Play 5, Play 6, Play 7, BRF, National Geographic, Nickelodeon, MTV + chaînes régionales et stations de radio.

Télésat APP TV Light

Prix : 9,95 € par mois. Via l’application Télésat et le site livetv.telesat.be. Replay jusqu’à sept jours sur la majorité des chaînes. Enregistrements : non.

Chaînes (18) : La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Kidz RTL, Plug RTL, Canal Z, TF1, France 2, France 3, MTV, Al Jazeera, Bloomberg, Ocko, Playboy TV, C8, Infosport.

Telenet TV flow

Prix : 9,94 € par mois. A combiner au minimum avec All-Internet (+57,68 € par mois). Via l’application Telenet TV flow et le site Telenet TV flow. Cinq écrans simultanés. Replay jusqu’à sept jours. Enregistrements : oui.

Chaînes (14) : La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, Arte Belgique, AB3, ABXplore.

Le meilleur compromis

Notre choix : Orange TV Lite.

Contre 50,50 € par mois une fois combiné à la connexion Internet de base de l’opérateur, Orange TV Lite marie une sélection convaincante de chaînes TV et la possibilité d’enregistrer des programmes et de les conserver pendant soixante jours. Il y a de tout dans le bouquet, des canaux généralistes incontournables à ceux réservés aux enfants.

Le plus complet

Notre choix : Proximus Light TV.

C’est de loin le service allégé de télévision digitale le plus exhaustif. Toutes les cases sont cochées : replay, enregistrements, qualité de l’application, nombre de chaînes (32). Le hic, et de taille, c’est que Proximus vous autorise à souscrire l’option Light TV uniquement en combinaison avec Internet et une carte SIM.

Le plus libre

Notre choix : Télésat APP TV Light.

APP TV Light de Télésat est vendu en solo, sans obligation de souscrire à ou plusieurs autres produits télécoms de l’opérateur. Ça change complètement la donne. Il est possible de choisir librement la connexion Internet auquel associer le service.