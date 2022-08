L’astuce légale pour retrouver les films Harry Potter sur Netflix en Belgique

Et pourtant… Il suffit d’une petite manipulation pour faire apparaître les huit titres dans le catalogue de Netflix. Comment ? En changeant la langue de votre profil, en basculant votre choix du français à l’anglais. On vous explique ci-dessus comment changer de camp linguistique.

Sur navigateur, connecté à votre compte Netflix : cliquer en haut à droite sur Gérer les profils, cliquer sur le profil à modifier, cliquer dans la case Langue pour basculer de Français à English.

Sur l’application mobile Netflix : depuis l’écran d’accueil des profils, appuyer en haut à droite pour Gérer les profils, appuyer sur le profil à modifier, appuyer sur Langue d’affichage, appuyer sur English.

Changer la langue par défaut de l'interface Netflix change aussi sensiblement le contenu du catalogue.

Quel est le but de la manœuvre ? Accéder au catalogue belge néerlandophone, sensiblement différent du catalogue belge francophone. Dès que vous choisissez l’anglais comme langue par défaut, Netflix vous donne accès aux programmes dont les droits ont été négocié pour la Belgique néerlandophone.

Si Netflix ne dispose pas des droits des films Harry Potter pour la Belgique francophone, la situation est tout autre pour le public néerlandophone. Les huit Harry Potter sont bel et bien disponibles, mais uniquement en version originale anglaise, sans doublage français, avec des sous-titres anglais ou néerlandais.

Le Seigneur des Anneaux également

Dans le passé, cette astuce était particulièrement utile pour visionner House of Cards. Même si c’est une série Netflix, les droits de diffusion en Belgique francophone appartenaient au lancement du service de streaming chez nous à Be tv et à La Une.

En retournant le catalogue destiné en première intention aux néerlandophones, il est possible de dénicher d’autres pépites absente de la sélection réservée aux francophones. Exemple : les trois films Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson.