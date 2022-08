Proximus va vous forcer à remplacer votre vieux décodeur par la capricieuse box V7

Concrètement, l’ancien Belgacom commence lentement mais sûrement à remplacer les boîtiers V5 (pour version 5) de 2013 par des V7 sous Android TV de 2020. Peu importe que l’ancien appareil remplisse encore parfaitement ses fonctions. La transition est obligatoire. La communication ne laisse planer aucune doute.

Le décodeur V5 (à gauche) entre dans un cycle de remplacement obligatoire imposé par Proximus. ©Internet

« Vous recevrez votre nouvelle TV Box via bpost », prévient la missive de Proximus. « Votre ancienne TV Box cessera de fonctionner un mois après réception de la nouvelle TV Box. Veuillez donc raccorder au plus vite la nouvelle TV Box. »

Bugs et caprices

Souci potentiel, le remplaçant désigné d’office est cette « box » Android TV qui est loin, très loin de faire l’unanimité depuis son lancement en septembre 2020. En ligne de mire : bugs, instabilité, caprices, opération d’allumage qu’il est parfois obligatoire de répéter, etc.

Avec le V7, Proximus fait le pari d'un décodeur ouvert qui permet d'installer toute une série d'applications complémentaires. ©Proximus

Petite éclaircie dans la grisaille, après réception et utilisation de ce fameux V7, il serait possible de demander son remplacement par un décodeur plus classique (V6 de 2018, V5 Compact de 2015), à en croire les messages officiels postés sur les forums de Proximus.

« Nous devons petit à petit remplacer tout ce qui est V4 et V5 chez nos clients et il ne sera plus possible de les utiliser dans un futur plus ou moins proche », explique l’un des modérateurs. « (…) dans un future plus ou moins proche, les V5 ne fonctionneront plus sur notre réseau. Les V5 Compact, eux continueront à fonctionner. C’est pour cette raison que petit à petit les V5 seront tous remplacés. »

En mars 2022, Proximus nous indique que son parc de décodeurs était composé de : 60% de V5 et de V5 Compact, 40% de V6 et de V7, « dont une majorité de V7 ».

Des enregistrements perdus à jamais

Il faut le savoir. Les clients qui passeront de la box TV V5 de Proximus à la V7 perdront dans l’opération une partie de leurs enregistrements. « Vos enregistrements des 60 derniers jours sont automatiquement transférés sur votre nouvelle TV Box », indique l’opérateur dans son courrier. « Ceux de plus de 60 jours ne peuvent pas être conservés. »