Internet ultra rapide : VOO fait le forcing pour bousculer Proximus

C’est une offensive majeure dans cette course contre la montre qui oppose VOO à Proximus sur les territoires wallons et bruxellois. L’ancien Belgacom cravache pour déployer sa fibre optique maison par maison, building par building, via des opérations généralement invasives. Les équipes de VOO modernisent leur réseau fixe zone par zone, commune par commune, par le biais d’interventions plus discrètes.

Piqûre de rappel: en Flandre, à Bruxelles et dans la botte du Hainaut, le troisième propriétaire d’un réseau fixe en Belgique, Telenet, est sur du velours. À la suite de ses Grands Travaux du Réseau, l’opérateur flamand propose la vitesse de 1 Gbps à 99,5% de ses clients depuis trois ans. Prochaine étape : le 10 Gbps via une nouvelle transformation du réseau annoncée le 19 juillet 2022.

Comparatif des abonnements et conclusions

En marge des ambitions et des plans de déploiement, qui propose les meilleurs abonnements Internet ultra rapides ? Nous comparons dans les tableaux ci-dessous les tarifs et les formules dans trois catégories :

Internet « only » à minimum 350 Mbps

Internet à minimum 350 Mbps + TV

Internet à minimum 350 Mbps + TV + une carte SIM (5 à 11 GB de data)

Sous ces tableaux comparatifs, nous tirons cinq conclusions :

L’outsider Mobile Vikings La TV light pour réduire les frais L’upload, le point faible de VOO Orange en position inconfortable La formule la plus avantageuse contre 82 € par moisCorps du texte et tableaux.

Internet « only » à minimum 350 Gbps

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi Réseau Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 53 € 1 Gbps 500 Mbps Fibre optique Orange Home Internet Boost 57 € 400 Mbps De 7,5 à 15 Mbps Hybride VOO Solo Giga Max 63 € De 400 Mbps à 1 Gbps 20 Mbps Hybride Cybernet UHS 76,99 € 500 Mbps 100 Mbps Fibre optique Cybernet UHS Unlimited 101,99 € 1 Gbps 500 Mbps Fibre optique

Internet à minimum 350 Gbps + TV

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi TV Réseau Remarques Orange Love Internet Boost TV Lite 65,5 € 400 Mbps De 7,5 à 15 Mbps Jusqu’à 20 chaînes Hybride VOO Duo Net TV Light Giga Max 67 € De 400 Mbps à 1 Gbps 20 Mbps 21 chaînes Hybride Proximus Flex Fiber Standard Pickx 68,99 € 350 Mbps 50 Mbps Plus de 80 chaînes Fibre VOO Duo Net TV Giga Max 72 € De 400 Mbps à 1 Gbps 20 Mbps 80 chaînes Hybride Orange Love Internet Boost TV 74 € 400 Mbps De 7,5 à 15 Mbps Jusqu’à 70 chaînes Hybride Proximus Flex Fiber Gigabit Pickx 79,99 € 1 Gbps 100 Mbps Plus de 80 chaînes Fibre + ligne fixe Proximus Flex Fiber Gigabit Boost Pickx 94,99 € 1 Gbps 200 Mbps Plus de 80 chaînes Fibre + ligne fixe

Internet à minimum 350 Gbps + TV + une carte SIM (5 à 11 GB de data)

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi TV Carte SIM Réseau Remarques Orange Love Internet Boost TV Lite Go Plus 75,5 € 400 Mbps De 7,5 à 15 Mbps Jusqu’à 20 chaînes Appels et SMS illimités, 11 GB Hybride VOO Trio Net Mobile TV Light Giga Max 5 GB 77 € De 400 Mbps à 1 Gbps 20 Mbps 21 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Hybride VOO Trio Net Mobile TV Giga Max 5 GB 82 € De 400 Mbps à 1 Gbps 20 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Hybride + 1 Extra TV (Be tv, Family Fun ou Sport international) Proximus Flex Fiber Standard Pickx 5 GB 83,99 € 350 Mbps 50 Mbps Plus de 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Fibre Orange Love Internet Boost TV Go Plus 84 € 400 Mbps De 7,5 à 15 Mbps Jusqu’à 70 chaînes Appels et SMS illimités, 11 GB Hybride Telenet ONEup TV flow 99,94 € 1 Gbps 40 Mbps 14 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB Hybride Proximus Flex Fiber Gigabit Pickx 5 GB 94,99 € 1 Gbps 100 Mbps Plus de 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Fibre + ligne fixe Proximus Flex Fiber Gibabit Boost 5 GB 109,99 € 1 Gbps 200 Mbps Plus de 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Fibre + ligne fixe Telenet ONEup TV iconic 110;9 € 1 Gbps 40 Mbps Plus de 80 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB Hybride

1. L’outsider Mobile Vikings

Filiale de Proximus, Mobile Vikings fait une entrée remarquée dans le petit monde des connexions Internet « only ». Son abonnement baptisé Unlimited Superfast Internet fixe le prix d’entrée du gigabit à 53 € par mois. C’est 10 € de moins que la formule équivalente chez VOO, qui souffre par ailleurs d’une faible vitesse d’envoi (voir ci-dessous).

2. La TV light pour réduire les frais, mais…

La montée en puissance des connexions (très) rapides se marie à une autre tendance, celle de la TV digitale light qui fait l’impasse sur le décodeur et réduit le nombre de chaînes. Peu ceux qui regardent peu la télé et/ou un nombre limité de canaux, c’est une voie intéressante au moment de réduire l’addition.

Orange, VOO et Telenet ont investi ce créneau. Ce qui n’empêche pas Proximus de rester compétitif dans certains cas de figure. Exemple : son Internet à 350 Mbps + 80 chaînes est facturé 68,99 € par mois, soit 3,50 € de plus que la combinaison Orange Internet à 400 Mbps + 20 chaînes.

3. L’upload, le point faible de VOO

C’est une constante dans tous les abonnements VOO répertoriés dans ce comparatif. La vitesse d’envoi des données, l’upload en anglais, est faible et plafonnée à 20 Mbps. C’est un caillou dans la chaussure de l’opérateur, qui vante dans ses publicités la possibilité pour une famille de cumuler les connexions simultanées. En cas de vidéoconférence par exemple, l’envoi des informations (image et son) est tout aussi important que la réception. Ca peut coincer si tout le monde sollicite en même temps la faible capacité d’upload.

4. Orange en position inconfortable

Orange attend le feu vert des autorités de la concurrence pour boucler le rachat de VOO et de son réseau fixe. En attendant, l’ancien Mobistar reste locataire du câble de VOO, avec des conséquences majeures sur les tarifs et les options. C’est ainsi qu’Orange ne propose pas encore le gigabit, tout en facturant 15 € par mois le passage de 150 Mbps à 400 Mbps en téléchargement.

5. La formule la plus généreuse contre 82 € par mois

VOO conserve habilement un atout dans sa manche : le bonus TV « gratuit » que le client peut choisir dans certains packs, entre les abonnements Be tv, Family Fun et Sport international.

Contre 82 €, l’abonnement VOO Trio Net Mobile TV Giga Max 5 GB rassemble ainsi ce bonus TV, l’Internet rapide (de 400 Mbps à 1 Gbps), 80 chaînes TV et une carte SIM avec appels et SMS illimités et 5 GB de data.