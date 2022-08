Les 5 choses à savoir sur BeReal, l’application anti-Instagram qui monte en puissance

1. Le principe

Une fois par jour, à une heure variable et aléatoire, BeReal vous envoie une notification pour vous signaler que vous disposez de deux minutes pour prendre et envoyer votre image du jour. Le cadre est fixé par l’appli. La caméra avant montre ce que vous faites, où vous êtes. Incrusté dans le coin supérieur gauche, l’image de la caméra à selfie est censée faire place à votre visage. En retour et en récompense, vous serez autorisés à visualiser les BeReal de vos contacts, pris exactement au même moment.

2. Les valeurs

BeReal mise sur la spontanéité des images prises sur le vif, que l’on partage en priorité avec ses amis et ses contacts. Il n’y pas de « like », pas de « followers », pas de course aux commentaires. Les filtres n’existent pas non plus. L’interface n’autorise pas la moindre forme de retouche. L’application est sur ces points l’antithèse de Instagram.

3. La montée en puissance

Développée par un ancien employé de GoPro, l’« app » BeReal est arrivée timidement sur les smartphones en 2020. En mars 2021, la société fait état de 10.000 utilisateurs actifs. Dix-huit mois plus tard, elle évoque désormais le chiffre de 10 millions, suite à une montée en puissance aux USA notamment. Sur le territoire américain, la société basée à Paris a notamment organisé un programme des ambassadeurs BeReal auprès de campus d’étudiants.

4. Les ambitions

Comme le montre cette page dédiée au recrutement de nouveaux employés, BeReal entend développer une structure capable de gérer plus de 100 millions d’utilisateurs actifs. Ça implique des investissements matériels et humains, via l’engagement de toute une série de profils. Si les ambitions sont clairement affichées, la trajectoire ascensionnelle peut parfois rapidement se briser dans le petit monde des réseaux sociaux, comme le rappellent les chutes soudaines de plates-formes émergentes comme Vero et Peach.

5. Les limites

Pour certains de ses détracteurs, BeReal met en lumière la banalité de nos quotidiens. Comme il est impossible de savoir quand l’application va nous envoyer une alerte, on se retrouve inciter à envoyer une photo en direct de son lit, d’une salle d’attente, de sa cuisine, du métro qui nous amène au boulot, etc.