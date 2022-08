La PS5 et la Xbox Series X vendues « de force » avec jeux et accessoires en Belgique : est-ce légal ?

Ce n’est pas une option. Des jeux aux accessoires, ces suppléments sont ficelés au carton de la console avec des colliers de serrage. De prime abord, il n’est pas possible de dissocier et éliminer ces articles qui font grimper l’addition de 100 à 200 € pour acquérir uniquement la PS5 ou la Xbox Series S. On vous force la main. C’est à prendre ou à laisser.

Pour être clair, nous ne parlons pas ici de l’ajout d’un jeu proposé par le fabricant dans un packaging spécifique. Nous sommes ici dans le cadre d’un magasin ou d’une chaîne de magasins qui assemble manuellement ce pack imaginé de toutes pièces, avec le profit en ligne de mire.

Le verdict du SPF Economie

Du point de vue du fair-play et du respect du client, force est de constater que les boutiques qui appliquent cette logique misent sournoisement sur la pénurie des consoles de nouvelle génération. Il est rare que des stocks arrivent. Comme il n’est généralement pas possible de commander ou réserver une de ces machines, il faut compter sur la chance. Et quand vous tombez par coup de bol sur une PS5 ou une Xbox Series X dans les rayons, faut-il craquer même si on vous force à acheter plus que prévu ?

C’est une question délicate, alimentée par la logique de l’offre et de la demande. Quid de la légalité ? Est-il légal en Belgique de commercialiser d’autorité plusieurs produits complémentaires dans un seul et même pack ?

« Le fait d’offrir des biens et services ensemble sans que le consommateur ait le choix de les acquérir séparément est qualifié de « offres conjointes », et notre législation n’interdit plus en soi les offres conjointes », analyse le SPF (Service public fédéral) « Le consommateur peut en effet toujours acquérir les produits qu’il veut chez un autre vendeur de ces consoles. »

« De tels packs ne peuvent non plus être qualifiés comme étant des pratiques commerciales déloyales, notamment des pratiques trompeuses ou agressives », poursuit le SPF Economie. « Une pratique est en effet trompeuse si l’information ou la présentation en ce qui concerne les éléments essentiels de l’offre est fausse/mensongère et si elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et par cela l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Nous sommes donc d’avis que, sauf si la présentation du pack ou la communication là-dessus tromperait le consommateur sur sa composition (pratiques trompeuses), de tels packs sont permis. »