L’éditeur EA Sports a en effet commis une maladresse sur la version indienne de l’Epic Game Store. Au lieu de proposer le jeu à 4799 roupies indiennes, soit près de 60€, il a listé FIFA 23 à 4,80 roupies, l’équivalent de… six centimes d’euros. Soit 99% moins cher que son prix d’origine. Pas mal, non?

«Un but contre son camp assez spectaculaire»

Certains joueurs ont réussi à en profiter à temps et se sont offert l’Ultimate Édition pour 730 fois moins que la version classique. En apprenant la nouvelle, des internautes du monde entier ont voulu tenter leur chance en essayant d’accéder à la plate-forme indienne, au moyen d’un VPN par exemple.

Plutôt que d’annuler les commandes, EA Sports a décidé d’assumer son erreur et d’honorer tous les achats. "Il y a quelques semaines, nous avons marqué un but contre notre camp assez spectaculaire lorsque nous avons proposé par inadvertance la précommande de FIFA 23 sur l’Epic Games Store à un prix incorrect", s’est adressé l’éditeur aux acheteurs concernés. "C’était notre erreur, et nous voulions vous faire savoir que nous honorerons tous les achats effectués à ce prix", a-t-il ajouté.

Heureusement, la maladresse a été rectifiée et le jeu a été remis en vente à son prix d’origine.