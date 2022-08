Les 10 points cruciaux pour bien choisir son nouveau PC portable à la rentrée

Comment comparer ces machines ? Comment déterminer laquelle correspondra autant que possible à vos usages, à vos besoins ? Découvrez ci-dessous les 10 critères essentiels à l’heure de sélectionner votre nouveau laptop.

1. Le système d’exploitation

C’est le premier choix à poser, celui qui va déterminer le champ des possibles et la fourchette budgétaire. Les candidats : Windows 11 et Windows 10 de Microsoft, macOS d’Apple, Chrome OS de Google.

Opter pour macOS, c’est nécessairement opter pour un MacBook d’Apple (à partir de 1000 €). Disponible dans toutes les gammes de prix, Windows 11 est le système d’exploitation la plus passe-partout. Chrome OS est une exception. Proposé à partir de 149 €, le Chromebook est essentiellement pensé pour se connecter aux services en ligne de Google.

Si vous optez pour Windows, il faut s'écarter des anciens laptops sous Windows 10 toujours en vente, au profit d'un modèle qui embarque directement Windows 11. ©Adobe Stock

2. La taille de l’écran

Tout est une question d’équilibre et de concessions. Plus l’écran sera grand, plus le PC portable sera lourd, encombrant et énergivore. Pour un ordinateur qui quitte régulièrement la maison ou le kot, le compromis se situe aux alentours de 15 pouces de diagonale. En-dessous, l’appareil est certes plus facile à transporter mais perd certains bonus, comme le pavé numérique (voir ci-dessous). A partir de 17 pouces, le confort de lecture et de travail essaieront de faire oublier l’embonpoint.

Petit point à surveiller : l’éventuelle présence d’une surface tactile, qui peut être pratique avec certains usages.

3. Le clavier et le pavé numérique

Placé à la droite du clavier, le clavier numérique est indispensable pour certains, rigoureusement inutile pour d’autres. Comme signalé ci-dessus, il sera principalement présent sur les portables dotés d’un écran de 15 pouces minimum. D’autres critères du clavier peuvent être importants à vos yeux : le rétro-éclairage de touches, la présence de touches spéciales et d’accès rapide, etc.

Les secrets des touches F1 à F12 de votre PC : à quoi servent-elles ?

4. Le processeur

Le processeur central (CPU), c’est le moteur de votre ordinateur portable. Sa puissance va déterminer la vitesse générale du système et des logiciels que vous utilisez. Certaines applications exigent d’ailleurs une puissance généreuse. Bref, pour tout ce qui est bureautique classique et navigation, un processeur d’entrée de gamme sera largement suffisant. Mais pour du montage vidéo en 4K par exemple, il sera nécessaire de grimper de quelques crans, au détriment de l’autonomie notamment (voir ci-dessous).

Dans les entrailles d'un laptop, le processeur central (CPU) est la source de puissance qui motorise toutes les applications et le système d'exploitation. ©Adobe Stock - Vasuta Thitayarak (PongMoji)

5. Le poids

Le poids est essentiellement lié à la taille de l’écran (voir ci-dessus). Plus la diagonale d’affichage sera grande, plus le laptop sera lourd, à moins de casser sa tirelire et d’investir dans une ultra portable qui combine poids plume et dimensions généreuses.

6. L’autonomie

L’autonomie est à la croisée de deux chemins majeurs : la puissance du processeur, la taille de l’écran. Il faut trouver la meilleure balance et lâcher quelques concessions pour trouver l’équilibre qui vous convient entre autonomie, puissance, diagonale de l’affichage et prix.

7. La mémoire vive (RAM)

C’est la mémoire à court terme de l’ordinateur. Plus elle sera importante (en GB, gigabytes), plus certaines applications exigeantes seront à l’aise et fluides. 16 GB ne seront pas du luxe pour ceux qui retouchent en profondeur leurs photos par exemple. Pour la bureautique classique et la navigation usuelle, 8 GB feront l’affaire.

8. Le stockage

Le stockage sur PC portable a sérieusement évolué ces dernières années. En ligne de mire : la généralisation des disques SSD rapides et fiables, la montée en puissance du stockage en ligne qui tend à réduire nos besoins en GB (gigabytes) classiques, en dur. Dans ces conditions, un disque SSD de 256 GB constitue une bonne base de départ, 512 GB un standard confortable.

Comme ils ne s'appuient plus sur une tête de lecture mécanique fragile, les disques de stockage de technologie SSD sont plus fiables et plus rapides. ©Adobe Stock

9. La webcam

L’usage de la webcam a repris du poil de la bête avec les confinements, le télétravail et les percées historiques des outils de vidéoconférence comme Zoom et Teams. Si ces outils sont devenus monnaie courante pour vous, il peut être important de vérifier les performances mais aussi le placement de la webcam. Le placement, pourquoi ? Certains portables camouflent la caméra dans une petite trappe sur le clavier qui, une révélée, filme selon un angle peu flatteur.

10. La connectique

La connectique rassemble toutes ces prises qui vous permettent de brancher l’ordinateur portable à un disque dur externe, un vidéoprojecteur, un téléviseur, une imprimante, etc. Les machines les plus fines et les plus aisées à transporter les réduisent au maximum, quitte à vous faire acheter des adaptateurs supplémentaires pour décupler les possibilités des rares prises présentes.