Plus de 14 millions de nouveaux abonnés pour Disney+

En tout, les plateformes de streaming de Disney (Disney +, Hulu et ESPN + pour le sport) réunissent désormais 221 millions d’abonnés, soit plus que Netflix, le vétéran du secteur qui a vu son nombre d’abonnés payants baisser à 220,67 millions fin juin. Disney + capte désormais plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu.