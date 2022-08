Le film Batgirl des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah annulé… quatre mois après la fin du tournage

+ Ci-dessous, Adil El Arbi et Bilall Fallah avec l’acteur Brendan Fraser sur le tournage de Batgirl le 4 décembre 2021:

Que s’est-il passé ? Retour sur cette annulation fracassante.

Acte 1, Joss Whedon aux commandes dans un contexte foutraque

Warner Bros. est le propriétaire de DC Comics et de ses personnages : Batman, Superman, Aquaman, Joker, Wonder Woman, etc. Le célèbre studio supervise la production des films du DC Extended Universe (DECU), l’équivalent du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Si Marvel engrange les centaines de millions de dollars avec la régularité d’un métronome, Warner n’arrive pas à trouver la formule magique. Sa stratégie manque de cohérence, accouche de projets catastrophiques. Exemple : Justice League (2017), tourné par Zack Snyder, massacré par Joss Whedon (Avengers) appelé à la rescousse.

C’est justement le controversé Joss Whedon qui est chargé de développer Batgirl dès mars 2017. Un an plus tard, le dossier change de mains et disparait des radars. En mai 2021, c’est la résurrection. Adil El Arbi et Bilall Fallah sont désignés réalisateurs d’un film destiné à la plate-forme de streaming HBO Max.

Acte 2, début du tournage le 30 novembre 2021

Les caméras des deux Belges commencent à tourner à Glasgow le 30 novembre 2021. Très prisée par les productions américaines ces dernières années (Indiana Jones 5, Fast and Furious 9), la ville écossaise possède un patrimoine architectural parfait pour représenter Gotham.

+ Ci-dessous, le post Instagram de Adil El Arbi qui officialise le 30 novembre 2021 le premier jour du tournage :

En marge de Leslie Grace dans le rôle de Batgirl / Barbara Gordon, le casting fait appel à J.K. Simmons, Brendan Fraser et Michael Keaton qui, après The Flash, endosse à nouveau le costume de Batman. Bref, même si HBO Max est l’unique plate-forme de destination, la production met les petits plats dans les grands au niveau des personnages et de leurs interprètes.

Acte 3, Warner Bros. Discovery prend le pouvoir

Le 8 avril 2022, la fusion de Warners Bros. et Discovery donne naissance à un nouveau géant du divertissement, Warner Bros. Discovery. Des têtes tombent. Des nouvelles arrivent. La stratégie des films DC Comics est rapidement au cœur des débats.

Dans un premier temps, la presse spécialisée américaine évoque une montée en grade de Batgirl, qui serait promue du streaming sur HBO Max à une sortie à part entière dans les salles du cinéma.

Peu importe les rumeurs. Le 2 août 2022, le verdit tombe. Le film Batgirl est jeté à la poubelle sans autre forme de procès. Il ne sera jamais diffusé, ni en salles, ni sur HBO Max. Selon Variety, sa qualité n’est pas en cause. Warner Bros. Discovery souhaiterait désormais concentrer ses moyens et son énergie sur les très grosses sorties cinématographiques DC Comics.

Mariage célébré en compagnie de Will Smith

Cette annulation, c’est un revers inattendu pour Adil El Arbi et Bilall Fallah. Comme le montrent ses publications sur les réseaux sociaux, Adil El Arbi avait logiquement la tête ailleurs le week-end dernier. Le natif d’Edegem, dans la province d’Anvers, s’est marié à Tanger. Parmi les invités, l’acteur Will Smith qu’il avait dirigé dans Bad Boys for Life.

Rebel dès le 5 octobre 2022 dans nos salles

Depuis le choc de Black en 2015, les deux réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah alternent habilement les grosses productions (Bad Boys for Life, un épisode de la série Disney+ Miss Marvel) et les projets plus personnels qui explorent leurs origines belges, flamandes, bruxelloises et marocaines. Prochaine étape : la sortie de leur film Rebel le 5 octobre 2022 dans nos salles.