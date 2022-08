Les 4 meilleurs abonnements mobiles à maximum 10 € par mois en Belgique

Qui sont les acteurs de ce secteur? Proximus est omniprésent, en son nom et celui de ses filiales Scarlet et Mobile Vikings. Orange est timidement présent via sa sous-marque hey !. Trois opérateurs virtuels (MVNO) complètent le casting : Youfone (réseau Proximus), edpnet (réseau Proximus), Neibo (réseau Orange).

Dans ces conditions, comment choisir sa carte SIM à petit prix ? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 14 abonnements mobiles facturés au maximum 10 € par mois, avant de désigner les 4 meilleurs selon 4 critères :

1. Le plus économique

2. Le plus équilibré

3. La priorité à la data

4. La priorité aux appels

Abonnements Prix par mois Appels SMS Data Remarques Youfone 200 min/SMS 250 MB 4 € 200 minutes * 200 * 250 MB * 200 minutes ou SMS hey! 1GB 7 € 60 minutes 500 1 GB Youfone 200 min/SMS 500 MB 7 € 200 minutes * 200 * 500 MB * 200 minutes ou SMS Youfone illimités 250 MB 7 € Illimités Illimités 250 MB edpnet 400 min/SMS 1 GB 8 € 400 minutes * 400 * 1 GB * 400 minutes ou SMS Scarlet Red 8 € 300 minutes Illimités 1 GB Youfone 200 min/SMS 1 GB 8 € 200 minutes * 200 * 1 GB * 200 minutes ou SMS Neibo Blabla 8 € 500 minutes Illimités / Neibo Mix Budget 8 € 250 minutes Illimités 1 GB Youfone 200 min/SMS 3 GB 9 € 200 minutes * 200 * 3 GB * 200 minutes ou SMS Youfone 200 min/SMS 5 GB 10 € 200 minutes * 200 * 5 GB * 200 minutes ou SMS Youfone illimités 500 MB 10 € Illimités Illimités 500 MB Proximus Mobile 10 10 € 90 minutes Illimités 250 MB Mobile Vikings 1,5 GB 10 € 150 minutes Illimités 1 GB

1. Le plus économique

Notre choix. Youfone 200 min/SMS 250 MB. 4 € par mois. 200 minutes d’appel ou 200 SMS, 250 MB de data.

Locataire du réseau Proximus, Youfone fait tomber à 4 € par mois le prix de l’abonnement mobile le moins cher en Belgique. C’est une formule réservée en priorité à celui qui veut être facilement joignable et/ou en mesure de donner un appel d’urgence.

En cas de dépassent des forfaits, la minute d’appel sera facturée 0,15 €, le SMS 0,05 €, le MB de data 0,05 €.

2. Le plus équilibré

Notre choix. Scarlet Red. 8 € par mois. 300 minutes d’appel, SMS illimités, 1 GB de data.

Filiale de Proximus, Scarlet vient de revoir à la hausse le volume de data de ses abonnements mobiles, sans toucher aux prix. Scarlet Red ne fait pas exception à la règle et bénéficie désormais de 1 GB de data par mois au lieu de 500 MB (0,5 GB).

En ajoutant les SMS illimités et les 300 minutes d’appel, Red s’impose comme l’abonnement économique le plus équilibré, qui permet de surfer prudemment et de téléphoner raisonnablement.

3. La priorité à la data

Notre choix. Youfone 200 min/SMS 5 GB. 10 € par mois. 200 minutes ou 200 SMS, 5 GB de data.

Youfone est à le seul opérateur à encapsuler 5 GB de data dans l’entrée de gamme (jusqu’à 10 € par mois). Gros revers de la médaille, les SMS et les minutes d’appels sont réduits à pas grand-chose. Ceux qui optent pour cette formule devront se rabattre sur les messageries instantanées pour communiquer aisément avec leurs contacts.

4. La priorité aux appels

Notre choix. Youfone illimités 250 MB. 7 € par mois. Appels et SMS illimités, 250 MB de data.

C’est à nouveau Youfone qui tire son épingle du jeu. C’est le seul opérateur à proposer les appels illimités pour un budget maximal de 10 € par mois. La contrepartie, c’est de devoir composer avec seulement 250 MB de data (3G/4G) par mois.

Pourquoi une telle présence Youfone ?

Youfone domine ce comparatif en occupant 3 des 4 recommandations. Pourquoi, comment ? Contrairement à ses concurrents, cet opérateur virtuel qui loue le réseau de Proximus vous invite à configurer précisément votre abonnement mobile selon deux critères, le volume de data et les appels / les SMS.

Il existe 7 options pour la data et 2 pour les appels / les SMS. Ce qui fait que Youfone commercialise à maximum 10 € la bagatelle de 7 abonnements sensiblement différents, contre 1 à 2 pour ses concurrents.

Base aux abonnés absents

Propriétaire de son réseau mobile à l’image de Proximus et Orange, Base est le grand absent de ce comparatif. L’opérateur rate de peu son intégration au comparatif : son abonnement qui combine appels illimités, SMS illimités et 5 GB de data est facturé contre 11 € par mois, à condition de le souscrire en ligne.

Base distribue aussi l’abonnement Base 0, au prix de… 0 € par mois. C’est une combinaison atypique qui facture au prix fort le moindre service : 0,25 € la minute d’appel, 0,10 € le SMS, 0,10 € le MB de data.

Les réductions via les packs

Ce comparatif s’intéresse aux abonnements mobiles souscrits en toute indépendance, hors d’un pack. Rappel : les opérateurs accordent des ristournes et/ou améliorent les conditions des cartes SIM ajoutées à un pack qui combine plusieurs services (Internet, TV, fixe…).