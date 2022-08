Des faux mails de la police circulent à nouveau en masse pour vous accuser de pédopornographie

Tout est évidemment faux, monté de A à Z par des escrocs spécialisés dans le « hameçonnage ». But de la manœuvre : vous faire peur et vous inciter à répondre avant de vous réclamer une somme d’argent qui annulera les prétendues poursuites.

« De nombreux citoyens nous signalent à nouveau de faux messages qui semblent provenir de la Police ou Europol », alerte le site officiel Safeonweb. « Vous êtes prétendument accusé d’abus sexuels sur des mineurs. Vous êtes sommé d’envoyer rapidement un e-mail pour vous justifier, sans quoi vous seriez poursuivi en justice et arrêté. Le message apparaît comme menaçant et vous pousse à réagir immédiatement. L’intention est de vous effrayer et de vous extorquer de l’argent. Ce type d’escroquerie n’est pas nouveau, mais il continue de circuler et d’effrayer beaucoup de gens. »

Les faux mails au nom de la Police Fédérale et d'Europol circulent en français et en néerlandais. ©Safeonweb

Menace de prévenir les médias

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, ces mails détournent les logos de la Police Fédérale et d’Europol notamment. Ce courrier est soi-disant transmis par « M. Yves Goethals, responsable de la cellule pédopornographie. »

« Je vous contacte suite à une saisie informatique du centre européen de lutte contre les abus sexuels commis sur des mineurs (…) », indique ce personnage imaginaire. Avant de préciser sournoisement : « Votre dossier sera également transmis aux médias pour une diffusion où votre famille, vos proches et toute l’Europe entière verront ce que vous faites devant votre ordinateur. »