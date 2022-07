Sélection streaming : ces 10 films qui prouvent que le catalogue Amazon n’est pas triste et vide

Bref, la tentation est grande de comparer Prime Video à Netflix alors que ce sont deux produits différents, aux ambitions différentes. Malgré cette réserve, force est de constater que le catalogue de Prime Video traine en Belgique une réputation mitigée. En cause : une interface perfectible, une présence importance de titres privés de sous-titres et/ou de doublage français.

La qualité du catalogue est régulièrement mise en cause également. Pourtant, Prime Video tire souvent son épingle du jeu, comme le rappelle cette sélection de 20 séries à voir sur Amazon et nulle part ailleurs.

La section des films n’est pas reste. Elle a accueilli de belles arrivées ces derniers temps. Exemple : House of Gucci, le drame qui raconte la chute de la famille Gucci dans les années 80 et 90. C’est notre numéro du top 20 des films à voir en ce moment sur Prime Video.

1. House of Gucci

Drame. Etats-Unis, 2021. De Ridley Scott. Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto. 157 minutes.

En une phrase. 1978, le petit-fils du fondateur de l’empire Gucci croise la route de Patrizia Reggiani, une rencontre qui changera à jamais son destin et celui de sa famille.

L’avis express. Ridley Scott sort les paillettes pour raconter la relation toxique de Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani, qui commanditera l’assassinat de son ex-mari en 1995.

2. No Time to Die

Action. Royaume-Uni / Etats-Unis, 2021. De Cary Joji Fukunaga. Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek. 163 minutes.

En une phrase. Exilé en Jamaïque, James Bond sort de sa retraite pour se lancer aux trousses d’un scientifique de Spectre.

L’avis express. Sans atteindre les sommets de Skyfall, No Time to Die assure une sortie explosive à Daniel Craig, qui quitte le costume de 007 après cinq films.

A savoir. Comme Amazon possède désormais la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), tous les films James Bond sont disponibles sur Prime Video. On retrouve même Jamais plus jamais, le Bond « pirate » de 1983 avec Sean Connery.

3. Hotel Transylvanie Transformanie

Comédie. Etats-Unis, 2022. De Derek Drymon et Jennifer Kluska. Avec les voix de Serge Faliu, Diane Dassigny, Gauthier Battoue. 94 minutes.

En une phrase. Un puissant rayon transforme les monstres de l’hôtel Transylvanie en humains, au grand dam de Johnny qui doit réparer sa maladresse.

L’avis express. Les monstres ne sont plus des monstres et inversement dans ce quatrième Hôtel Transylvanie qui renverse habilement les rôles pour relancer la mécanique.

4. Le couteau par la lame

Thriller. Etats-Unis, 2022. De Janus Metz Pedersen. Avec Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne. 101 minutes.

En une phrase. Huit ans après un attentat qui a viré au drame, un agent de la CIA interroge son ex, soupçonnée d’être la taupe qui a tout déclenché.

L’avis express. Ce thriller à l’ancienne s’appuie en priorité sur les dialogues et l’alchimie qui unit les deux interprètes principaux, Thandiwe Newton et Chris Pine.

5. Flashback

Comédie. France, 2021. De Caroline Vigneaux. Avec Caroline Vigneaux, Suzanne Clément, Sylvie Testud. 90 minutes.

En une phrase. Une avocate cynique voyage dans le temps contre son gré et rencontre celles qui se sont battues pour les droits des femmes.

L’avis express. Devant et derrière la caméra, l’humoriste Caroline Vigneaux signe un premier film convaincant et une relecture drôle et pertinente de l’histoire du féminisme.

6. Tag

Comédie. Etats-Unis, 2018. De Jeff Tomsic. Avec Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis. 101 minutes.

En une phrase. Adeptes du jeu du chat depuis 1983, un groupe d’amis monte des scénarios insensés pour piéger le dernier d’entre eux qui n’a jamais été « touché ».

L’avis express. Inspirée d’une histoire vraie publiée dans le Wall Street Journal, Tag est une comédie sous-estimée, une ode à l’amitié et à l’enfance éternelle.

A savoir. Au deuxième jour du tournage, l’acteur Jeremy Renner (Hawkeye dans les films Marvel) s’est fracturé le coude droit et le poignet gauche dans une cascade.

7. About time

Comédie. Royaume-Uni, 2013. De Richard Curtis. Avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy. 123 minutes.

En une phrase. Tim Lake découvre sa capacité à remonter dans le temps et joue à l’apprenti-sorcier en modifiant des détails de son passé.

L’avis express. Richard Curtis (Love actually) livre une comédie ludique et touchante, qui parle avec justesse du destin et de la famille.

8. Get Out

Thriller. Etats-Unis, 2017. De Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford. 104 minutes.

En une phrase. Un Afro-américain rencontre pour la première fois la famille de sa petite amie et relève d’étranges détails dans leurs comportements.

L’avis express. Pour son premier film maîtrisé de bout en bout, Jordan Peele fait monter progressivement la parano et l’angoisse, tout en brossant un tableau édifiant du racisme systémique.

9. My Son

Drame. Etats-Unis / Royaume-Uni / Allemagne. De Christian Carion. Avec James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen. 95 minutes.

En une phrase. Père absent, Edmond Murray se lance à la recherche de son fils de 7 ans kidnappé dans un camping

L’avis express. C’est un exercice original. Volontairement privé du scénario, James McAvoy improvise réactions et répliques au fil des scène.

A savoir. Christian Carion adapte ici en anglais son propre film français Mon garçon (2017) avec Guillaume Canet.

10. Mon oncle Frank

Comédie dramatique. Etats-Unis, 2020. De Alan Ball. Avec Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi. 95 minutes.

En une phrase. 1973, Beth (18 ans) partage un road-trip révélateur avec son oncle Frank et le compagnon de celui-ci, Walid.

L’avis express. Créateur de la série acclamée Six Feet Under, Alan Ball emballe entre rires et tendresse une jolie histoire sur la famille, l’identité, l’affirmation de soi.