6 réglages incontournables pour rendre Google Chrome plus sûr et moins curieux

La mécanique est connue. Le géant américain Google collecte compulsivement nos données pour les monnayer, les exploiter, les recycler. Chrome est un outil de récolte parmi d’autres.

Prendre le contrôle des Paramètres

Ce n’est heureusement pas une fatalité. Si le browser est automatiquement configuré pour nous espionner en douce, il est possible de brider sa curiosité, limiter ses prérogatives mais aussi renforcer sa sécurité.

Découvrez ci-dessous 6 réglages pour rendre Google Chrome plus sûr et plus respectueux de vos données et de votre vie privée.

Important : chaque réglage est accessible depuis les Paramètres de Chrome, en cliquant sur les trois points verticaux en haut à droite dans la fenêtre du navigateur.

Dans sa version Windows, Google Chrome vous permet d'accéder à ses Paramètres en cliquant d'abord en haut à droite sur les trois points verticaux.

1. Activer la protection renforcée

Après installation, Google Chrome adopte par défaut une « Protection standard contre les téléchargements, les extensions et les sites Web connus pour être dangereux ».

C’est bon à savoir. Il existe un échelon supérieur baptisé « Protection renforcée » à activer manuellement :

Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Sécurité -> Protection renforcée

2. Interdire le suivi de site en site

Un site web que vous quittez aime généralement vous pister et prendre note des pages que vous consultez dans la foulée. Google est complice de la pratique mais il est possible de demander au navigateur de la limiter autant que possible :

Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Cookies et autres données des sites -> Envoyer une requête « Interdire le suivi » pendant la navigation

A savoir : les sites n’ont pas l’obligation de respecter cette requête.

3. Bloquer les cookies tiers

Dans la famille des cookies, ces petits fichiers qui archivent et transmettent des infos sur nos séances de surf, le cookie tiers est un spécimen spécial. C’est un cookie déposé par un autre site que celui que vous visitez. Autant les bloquer :

Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Paramètres des sites -> Cookies et données des sites -> Bloquer les cookies tiers

« Les cookies tiers ne sont pas forcément nécessaires pour profiter des ressources disponibles sur Internet : pour limiter vos traces, il est recommandé de les refuser par défaut », conseille en France la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Attention, la désactivation des cookies tiers peut poser problème à certains sites.

4. Interdire l’enregistrement des mots de passe, des adresses, des modes de paiement

Au fil des formulaires que vous remplissez et des mots de passe que vous encodez en ligne, Chrome vous propose de les enregistrer. But de la manœuvre : remplir automatiquement ces données sensibles à votre place lors des prochaines visites.

Cela concerne par exemple l’adresse d’expédition d’un colis, le numéro de votre carte de crédit, le mot de passe pour accéder à une messagerie, etc.

Pour tenir Google et Chrome à distance de ces données sensibles et potentiellement piratables, voici les paramètres à modifier :

Paramètres -> Saisie automatique -> Mots de passe -> Proposer d’enregistrer les mots de passe

Paramètres -> Saisie automatique -> Modes de paiement -> Enregistrer et saisir les modes de paiement

Paramètres -> Saisie automatique -> Adresses et autres -> Enregistrer et renseigner les adresses

5. Refuser l’accès à la localisation

Les sites web « peuvent demander votre position » géographique, rappelle Google, « pour proposer des fonctionnalités ou des informations pertinentes, comme la météo locale ou des magasins à proximité. »

Si vous souhaitez cacher à jamais cette information et ne pas devoir répondre systématiquement non quand Chrome demande votre autorisation, voici le paramétrage à modifier :

Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Paramètres des sites -> Position -> Ne pas autoriser les sites à accéder à votre position

6. Interdire le préchargement des pages de prédiction

Google Chrome est un oracle des temps modernes. Sur base des cookies notamment, le navigateur essaie de deviner les pages web que vous pourriez prochainement visiter et les précharge préventivement.

C’est un gaspillage de ressources et une exploitation douteuse de vos données qu’il est possible de neutraliser :

Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Cookies et autres données des sites -> Précharger les pages pour accélérer la navigation et la recherche.