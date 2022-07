L’astuce légale pour payer Amazon Prime moitié moins cher en Belgique

L’abonnement mensuel grimpera à 6,99 € par mois (+1 €), l’abonnement annuel à 69,90 € (+20,90 €). Seront concernés : les clients belges qui s’abonnent et se connectent à leur compte Prime via le site francophone www.amazon.fr.

Quid des clients belges qui s’abonnent et se connectent via la version néerlandaise du site www.amazon.nl ?

Jusqu’à nouvel ordre, ils continueront de bénéficier d’un tarif préférentiel de 2,99 € par mois. Soit une sérieuse économie par rapport à l’ancien (5,99 €) et au nouveau tarif (6,99 €) imposés en Belgique par www.amazon.fr.

Les Belges sont les bienvenus

Il faut le savoir : le site néerlandais (Pays-Bas) www.amazon.nl accepte sans broncher les clients belges dans son programme Amazon Prime.

La livraison gratuite le jour qui suit votre commande en ligne sur Amazon reste bel et bien d’application, peu importe que vous habitiez en Belgique.

C'est précisé sur le site www.amazon.nl : Prime assure la livraison aussi en Belgique qu'aux Pays-Bas.

D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de feinter ou de mentir pour s’abonner à Amazon Prime via www.amazon.nl. Le formulaire valide les adresses et les numéros de téléphone belges.

Il est par contre obligatoire de parcourir le site dans son interface néerlandaise ou anglaise. L’interface française est logiquement aux abonnés absents.

Le streaming identique

A contrario, le service de streaming Prime Video est accessible en français comme si de rien n’était.

Du catalogue aux sous-titres, tout semble rigoureusement identique entre Prime Video via www.amazon.nl et Prime Video via www.amazon.fr. On retrouve les mêmes perles, comme l’intégrale des films James Bond, et les mêmes défauts, comme ces séries privées de sous-titres français.

Moins de services sur www.amazon.nl

Si l’abonnement Prime est moins cher sur www.amazon.nl, c’est aussi parce que le site néerlandais propose moins de services que son homologue francophone, comme le montre le tableau ci-dessous :

Services Amazon Prime Via www.amazon.fr Via www.amazon.nl Livraison Prime Oui Oui Prime Video Oui Oui Amazon Music Prime Oui Non Prime Reading Oui Non Prime Gaming Oui Oui Amazon Photos Oui Oui Audible Oui Non Accès prioritaire aux ventes flash Oui Non

Des articles à des prix différents

Au petit jeu des différences entre www.amazon.fr et amazon.fr, on relèvera également que les prix de certains articles sont parfois différents. C’est notamment le cas avec les livres, comme le démontre l’exemple ci-dessous :