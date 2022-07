Amazon Prime explose les prix des abonnements en Belgique : jusqu’à +42,65% !

Abonnement mensuel : 6,99 € par mois au lieu de 5,99 € (+ 1 €, +16,7%).

Abonnement annuel : 69,90 € par an au lieu de 49 € (+20,90 €, +42,65%).

Le célèbre marchand en ligne sanctionne tout particulièrement l’abonnement annuel :+42,65%. Au point de réduire drastiquement l’écart de coût entre la formule mensuelle et la formule annelle au bout de douze mois, de 22,88 € à 13,98 €.

Dans le détail, avec la nouvelle tarification, Amazon Prime pendant un an coutera à partir du 15 septembre 2022 : 83,88 € via l’abonnement mensuel (12 x 6,99 €), 69,90 € via l’abonnement annuel.

La hausse juste après Le Seigneur des anneaux

Le timing est loin d’être anodin. Le 2 septembre 2022, le service de streaming Prime Video, une des composantes de Amazon Prime, dégainera sa plus grosse cartouche : Les anneaux de pouvoir, sa série exclusive Le Seigneur des anneaux.

+ La bande-annonce de la série Les anneaux de pouvoir :

Dans un mail adressé à ses abonnés, Amazon essaie d’expliquer pourquoi ses prix augmentent.

« Ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime. Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis l’extension de Prime à la Belgique, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime et nous avons ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries et films Amazon Original sur Prime Video et l’accès aux offres Prime Gaming. »

D’autres services que la SVOD

Pour rappel, Amazon Prime est un ensemble de services dont la SVOD n’est qu’une composante parmi d’autres. Pêle-mêle, l’abonnement propose également la livraison en un jour ouvré des achats Amazon, des jeux vidéo gratuits via Prime Gaming, le stockage des photos en ligne sur Amazon Photos, etc.