Stranger Things efface discrètement une scène gênante de la saison 1

La première saison de Stranger Things n’est plus tout à fait la même sur Netflix. Comme ils l’avaient annoncé au site américain Variety, les créateurs du show s’autorisent à modifier des petits choses à gauche et à droite. Si les frères Matt et Ross Duffer restent discrets sur ces retouches, des fans assidus ont découvert un changement majeur dans la saison 1. En ligne de mire : le comportement voyeuriste de Jonathan qui est soudainement gommé comme par magie.