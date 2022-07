Cette arnaque par mail vole l’identité du Centre Cybersécurité Belgique

La tentative d’arnaque par courrier électronique s’appuie en priorité sur l’usurpation d’identité. L’une des dernières en date essaie carrément de vous faire croire que c’est bel et bien le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) qui vous transmet un message urgent. C’est d’autant plus osé que l’une des missions du CCB est de dénoncer ces manœuvres de « phishing » (hameçonnage) via cette page.