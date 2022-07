Instagram, TikTok et YouTube en tête des sources d’information des ados britanniques

Les chaînes BBC One et BBC Two, sources d’information principale des adolescents il y a encore cinq ans, sont reléguées en cinquième place: ils sont 24% à s’informer sur ces chaînes, contre 45% auparavant. Facebook arrive ensuite, avec 22%, devant Sky News (19%).

Chez les plus de 16 ans, le niveau des chaînes généralistes et d’information est à présent inférieur celui qui prévalait avant la pandémie, traduisant un "déclin à long-terme" des télévisions traditionnelles.

"Les adolescents ont de moins en moins tendance à saisir un journal ou à allumer les informations à la télévision, préférant à la place se tenir au courant en parcourant leurs réseaux sociaux", a souligné Yih-Choung Teh, directeur stratégie et recherche à l’Ofcom.

"Et si les jeunes jugent les informations sur les réseaux sociaux moins fiables, ils les préfèrent car ils offrent un éventail d’opinions sur les sujets d’actualité du jour", a-t-il poursuivi.

Tout en étant très prisé chez les jeunes, TikTok n’est jugé fiable pour les informations que par 30% d’entre eux.

Chez les adultes, 71% des sondés jugent que la télévision comme étant le média le plus fiable, et les réseaux sociaux le média le moins fiable (35% leur font confiance).

L’utilisation de la presse, en ligne et papier, à 38% chez les adultes, décline par rapport à 2020 (47%) et 2018 (51%).