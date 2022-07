La nouvelle bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux promet du grand spectacle

Dotée d’un budget pharaonique de 462 millions de $, cette première saison n’est pas directement connectée aux trois films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En roue libre, elle s’inspire des célèbres romans de l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien pour imaginer les événements qui ont secoué la Terre du Milieu des milliers d’années avant Le Hobbit, La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi.

Le personnage de l'elfe Galadriel sera l'une des vedettes de la série Amazon dérivée du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Cinq saisons dans les cartons

Si certains personnages seront communs aux livres et aux longs métrages, leur destin et leurs aventures sont inventées de A à Z par les scénaristes de la série censée se développer sur cinq saisons.

« Démarrant dans des temps de paix relative », détaille Prime Video, « la série suit une galerie de personnages, familiers et nouveaux, affrontant la résurgence longtemps crainte du Mal sur la Terre du Milieu. Des plus sinistres profondeurs des Montagnes de Brume, au forêts majestueuses de l’elfique Lindon, jusqu’au royaume insulaire de Númenor et aux plus lointains confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront un héritage appelé à perdurer longtemps après eux. »