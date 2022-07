Ces deux acteurs de Stranger Things saison 4 étaient aussi dans Game of Thrones

La quatrième saison de Stranger Things sur Netflix fait la part belle à toute une série de nouveaux personnages. Parmi les plus mémorables : Eddie Munson, le métalleux au grand cœur, et Dmitri Antonov (Enzo), le maton russe qui aide le shérif Jim Hopper à s’évader. Pour les incarner, la production a jeté sur dévolu sur le Britannique Joseph Quinn (29 ans) et l’Allemand Tom Wlaschiha (49 ans).