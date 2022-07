Google contre-attaque face à Tinder

Match, qui est derrière plusieurs applications de rencontres telles que Tinder et OkCupid, s’était plaint en mai des conditions imposées par Google aux fournisseurs d’applications du Play Store, la boutique d’applications pour les smartphones et tablettes utilisant le système d’exploitation Android. Google oblige les développeurs à utiliser son système de paiement, sur lequel il ponctionne une commission et grâce auquel il peut collecter davantage de données des consommateurs. Ces pratiques font l’objet d’une enquête des autorités de la concurrence au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.