Le dernier décodeur TV de Proximus fait des mécontents : fonction essentielle absente, bugs, caprices…

Distribué à grande échelle depuis bientôt deux ans, le boîtier est pollué par les bugs et fait l’impasse sur une fonction pourtant présente sur les anciens modèles (V5, V5 Compact, V6). Concrètement, il est impossible de prolonger la disponibilité d’un programme enregistré.

Le décodeur étrangement V7 pénalisé

Piqûre de rappel : par défaut, les programmes (émission, film, série, etc.) que vous enregistrez sur le serveur de Proximux Picxk sont disponible 60 jours. Sur les décodeurs d’ancienne génération, il est possible de rallonger le délai au cas par cas.

Le manuel en ligne détaille la manœuvre : « Si vous voulez les conserver plus longtemps (juqu’à 50 h d’enregistrements, 3 ans maximum), rendez-vous dans la liste des enregistrements, sélectionnez le programme souhaité et faites votre choix. »

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le V7 présenté comme ouvert et moderne ne propose pas cette option. Au grand dam de certains clients frustrés par cette absence incompréhensible.

Une incohérence bientôt résolue?

Sur le forum officiel de Proximus, la colère gronde. Morceau choisi : « J’en viens à me demander s’il y a vraiment une volonté de la part de Proximus de rendre effective sur le V7 cette fonctionnalité qui l’était sur ses anciens modèles (et qui est possible chez la concurrence). Ou alors attendent-ils le remplacement complet du parc par des V7 pour communiquer aux clients (mis devant le fait accompli) que cela ne sera au final pas possible ? »

Face à cette critique répétée, la réponse d’un des modérateurs du forum de Proximus publiée le 5 juillet 2022 semble esquisser une éclaircie dans la grisaille : « Bien que ce ne soit pas encore pour tout de suite, j’ai récemment appris que les enregistrements à long terme allaient faire leur retour. Malheureusement, je n’ai pas encore de dates ni de mois à vous annoncer pour le moment. Dès que ceux-ci feront enfin leur grand retour, je serai évidemment ravi de vous l’annoncer. »

Caprices et instabilité

D’autres griefs accablent le décodeur V7 de Proximus TV. Son comportement est régulièrement capricieux, à cause de bugs plus ou moins généralisés, insistent certains clients. Voici ce qu’on peut lire sur le forum d’ADSL-BC :

« Pour le moment, allumage assez long, souvent le message que Ethernet n’est pas connecté, la télécommande qui est paresseuse (nombreux clics nécessaires pour 1 action) toujours se problème de son faible, image terne, avance et recul chaotique etc... En fait quand tu demandes rien à ce V7 il fonctionne plutôt pas mal. »

Après 18 mois de cohabitation avec le V7, force est de constater, du seul point de vue de notre expérience personnelle, que cet appareil est régulièrement instable. Il faut parfois le relancer plusieurs fois pour qu’il accepte de fonctionner et diffuser les programmes. L’image et le son sont parfois désynchronisés, sans raison.

Heureusement, Proximus injecte à intervalles réguliers des mises à jour de son décodeur Android TV, censées régler les problèmes au fur et à mesure.