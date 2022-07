La fiabilité des applications météo, « c’est Mme Irma au-delà de trois jours »

« A l’exception de l’IRM, Météo-France, La Chaîne Météo et Meteociel, les applis météo sont des outils sympathiques à court terme, mais absolument pas fiables à long terme », analyse celui qui rassemble 216.000 fans sur sa page Facebook Météo-Mons. « Globalement, ce n’est pas bon, ça reste un ordinateur qui interprète des données brutes. »

« Pas d’interprétation humaine »

« Il existe plusieurs modèles de prévision : l’américain, l’européen, l’allemand, l’anglais ou encore celui de Météo-France », analyse l’expert. « Or les apps s’appuient généralement sur le modèle américain, qui n’est pas le plus précis. Qui est plus, dans chaque modèle, il y a différents scénarios et les applications privilégient le scénario déterministe, alors qu’il y en a dix-neuf autres à ne pas négliger. »

« Tout ça ne tient pas compte des disparités locales, géographiques », insiste Farid El Mokaddem. « A partir de trois jours, les prévisions deviennent médiocres. Au-delà, ça devient du hasard, faute de précision. C’est Mme Irma. Il n’y a pas d’interprétation humaine. Le rôle du prévisionniste justement, c’est d’analyser les différents scénarios, de comparer, de pondérer, d’apporter de l’équilibre et de la nuance. »