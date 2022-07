La folle théorie qui divise les fans de Stranger Things : Vecna était-il présent dès la saison 1 ?

Jadis connu sous le nom de Henry Creel, l’ancien cobaye Numéro 1 du laboratoire du Dr Brenner est à l’origine de tous les malheurs, de toutes les horreurs : le Démogorgon (saison 1), le Flagelleur Mental (saison 2), le Monstre Araignée (saison 3).

+ Ce vidéo accélérée montre l’incroyable travail de maquillage pour transformer l’acteur Jamie Campbell Bower en Vecna :

Bref, les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer, essaient de boucler la boucle dans la perspective d’une saison 5 qui sera la toute dernière. Force est de reconnaître que les deux scénaristes font preuve d’habileté à l’heure de connecter des éléments épars des saisons 1, 2 et 3.

Et si… tout était en fait pensé depuis le départ, depuis l’écriture de l’épisode 1 de la saison 1 ? C’est la grande théorie qui divise les fans de Stranger Things en ligne.

Netflix titille les fans

Deux visions s’opposent :

C’est de l’opportunisme ! Les frères Duffer ont imaginé Henry Creel / Numéro 1/ Vecna en écrivant la saison 4 et se sont efforcés de justifier son rôle majeur en connectant a posteriori toute une série d’éléments.

Rien n’est laissé au hasard ! Vecna est dans l’esprit et l’écriture des frères Duffer depuis la première saison, les deux auteurs déposant des indices discrets au fil des années qui apparaissent aujourd’hui évidents.

Netflix en personne s’amuse de cette situation et sème le trouble sur les réseaux sociaux en publiant des captures d’écran qui alimentent plus que jamais le débat.

Dans l’image ci-dessous, le service de SVOD nous rappelle que Will Byers est enlevé dans la saison 1 par une silhouette très similaire à celle de Vecna. « Enfin, la créature que l’on aperçoit juste avant que Will soit enlevé serait Vecna lui-même ! »

La silhouette du monstre qui enlève Will Byers dans la saison 1 de Stranger Things ressemble furieusement à celle de Vecna dans la saison 4. ©Twitter

Pire, dans ce même premier épisode de la saison 1, « quand Will tombe de son vélo dans la forêt, on entend le « dong » d’une horloge qui sonne. Ce serait l’horloge de Vecna », glisse le compte Twitter de Netflix France. La plate-forme américaine insiste : « En saison 1, Will chantonne dans l’Upside Down. Selon certains fans, il essaierait d’échapper à Vecna grâce à la musique. »

Perdu dans le Monde à l'envers, Will Byers chante pour éloigner les menaces dans la saison 1 de Stranger Things, à l'image de Max dans la saison 4. ©Twitter

Les exemples de James Bond et Star Wars

Quelle théorie faut-il croire ?

L’opportunisme est la piste la plus plausible. Faire sortir de nulle part un grand méchant qui explique soudainement tous les malheurs du passé est un procédé dont les scénaristes usent et abusent. La pilule est d’ailleurs souvent difficile à avaler tant cette arrivée est généralement tirée par les cheveux.

Premier exemple : Spectre (2015), le quatrième James Bond de l’ère Daniel Craig, fait sortir de l’ombre Ernst Stavro Blofeld, le personnage maléfique présenté comme responsable de tous les déboires de 007 depuis Casino Royale (2006).

Deuxième exemple : Star Wars IX L’Ascension de Skywalker (2019) fait à nouveau endosser toutes les responsabilités à l’empereur Palpatine, alors que les épisodes VII et VIII n’ont jamais amorcé sa présence dans les coulisses des ténèbres.

Le bracelet de Hopper et Onze, ce détail qui touche en plein coeur

Opter pour la théorie de l’opportunisme scénaristique, c’est également sous-estimer les frères Duffer, qui ont déjà démontré leur talent pour déposer des indices bouleversants en toute discrétion.

L’exemple le plus frappant : le bracelet bleu du shérif Hopper et de Onze.

Dès la première apparition du policier bougon dans la saison 1, il est possible de voir que le personnage porte une sorte de « chouchou » bleu au poignet droit.

Ce « chouchou » a une histoire, expliquée subtilement dans les épisodes suivants : c’est un élastique à cheveux que portait sa fille Sarah avant qu’elle ne soit emportée par la maladie. Dans la saison 2, le précieux bracelet est transmis à Onze, qui devient la fille adoptive de Hopper. L’accessoire ne quittera plus la jeune fille, qui le porte encore dans la saison 4.