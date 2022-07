Proximus supprime brutalement une famille d’abonnements

Proximus a euthanasié en toute discrétion une famille d’abonnements et de packs en Belgique. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2022, l’opérateur a retiré de son catalogue et de son site web toute la gamme Epic. C’est la fin d’une aventure longue de quatre ans. C’est aussi une réponse radicale à une exigence de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications). Explications.