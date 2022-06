Les 8 applications indispensables à télécharger avant de partir en vacances

Lesquelles faut-il absolument installer sur son iPhone ou sur son téléphone Android ? Découvrez ci-dessous notre sélection des 10 « apps » incontournables à utiliser avant, pendant et après votre voyage.

1. L’indispensable check-list

L’application recommandée : PackKing (Android, iPhone)

Le principe. Ne rien oublier au moment de préparer sa valise n’est pas toujours une mince affaire. PackKing vous aide à choisir ce qui sera indispensable à votre voyage en fonction de toute une série de critères (météo, moyen de transport, type de séjour…) et de listes prédéfinies d’articles.

2. Toutes les infos centralisées

L’application recommandée : TripIt (Android, iPhone)

Le principe. Un voyage, c’est souvent une cascade d’informations, de billets, de réservations. TripIt entend rassembler toutes ces précieuses données en un seul endroit, ce qui évite de jongler entre d’autres applications et le courrier électronique.

3. La navigation alternative

L’application recommandée : HERE WeGo (Android, iPhone)

Le principe. Aussi populaire soit-elle, l’application de guidage Google Maps prend parfois des décisions illogiques à l’heure de vous mener du point A au point B. Son concurrent HERE WeGo semble souvent mieux connaitre routes fermées et déviations.

4. La recherche du carburant

L’application recommandée : Essence&CO (iPhone, Android)

Le principe. Sur la route des vacances, on cherche régulièrement une pompe à essence, mais aussi celle qui distribue le carburant le moins cher de la région. C’est exactement la mission de cette application : vous guider vers la station la plus intéressante financièrement une fois les frontières belges dépassées.

5. Budget et dépenses partagées

L’application recommandée : Tricount (iPhone, Android)

Le principe. C’est le garant d’une gestion saine et sans équivoque du budget vacances. Il suffit d’encoder les dépenses payées par les uns et les autres pour que l’application Tricount équilibre les comptes et indique qui doit combien à qui.

6. Le carnet de voyage revu et corrigé

L’application recommandée : Luggy (iPhone, Android)

Le principe. Rédiger son carnet de voyage depuis son smartphone est un jeu d’enfants avec cette application qui se concentre sur les fonctions essentielles. Photos, lieux pointés sur une carte et notes constituent l’ossature de chaque récit.

7. Cartes et points d’intérêt

L’application recommandée : CityMaps2Go (iPhone, Android)

Le principe. Les cartes de CityMaps2Go se focalisent sur les points d’intérêts des villes et des régions que vous visitez, des musées aux monuments, des restaurants aux bars dotés d’une vue spectaculaire.

8. La carte postale personnalisée

L’application recommandée : bpost Mobile Postcard ‘iPhone, Android)

Le principe. Rien de tel qu’une carte postale personnalisée avec une ou plusieurs photos prises depuis votre smartphone. Via cette application, bpost se charge de l’imprimer et de l’envoyer contre 2,92 € l’unité.