Voici pourquoi Disney+ Belgique va diffuser seulement 4 des 9 films Spider-Man

Cinq autres titres manqueront à l’appel sur Disney+ en Belgique à l’heure de reconstituer l’intégrale de Spider-Man au cinéma :

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man Le destin d’un héros (2014)

Spider-Man New Generation (2018, Oscar du meilleur film d’animation)

Spider-Man Far From Home (2019)

Spider-Man No Way Home (2021)

Histoire de compliquer le dossier Peter Parker sur grand écran, Netflix diffuse pour l’instant chez nous Spider-Man Far From Home (2019) et l’épatant dessin-animé Spider-Man New Generation. Les trois films de Sam Raimi sont également présents sur le petit service de streaming Rakuten TV.

+ La bande-annonce du film d’animation Spider-Man Generation, à voir en SVOD sur Netflix :

Des droits cédés à l’époque où Marvel frôlait la banqueroute

Pourquoi une telle situation alors que Disney est le propriétaire de Marvel Studios ?

Pour rappel, les studios Marvel produisent depuis 2008 et le premier Iron Man les films à succès qui composent le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais il y a un hic, et de taille, dans cette mécanique bien huilée : Sony Pictures possède les droits cinématographiques de Spider-Man depuis 1999. En grandes difficultés dans les années 90, Marvel avait à l’époque cédé les droits de différents personnages à toute une série de studios pour sauver sa peau.

Si Marvel Studios a récupéré la plupart de ses héros depuis, Sony conserve précieusement le petit monde de Spider-Man dans son escarcelle et collabore avec la filiale de Disney pour intégrer Spider-Man dans le MCU et produire les films avec Tom Holland.

C’est la raison essentielle pour laquelle Disney+ n’a pas le droit direct, immédiat et incontestable d’injecter toutes les sagas cinématographiques Spider-Man dans son catalogue de streaming. Il est en de même pour les personnage de Venom et Morbius qui, faisait partie du petit monde de Peter Parker, appartiennent également à Sony Pictures.

D’autres films et séries d’ici la fin de l’année

Disney promet toutefois dans un communiqué de presse que « d’autres titres du catalogue de films et de séries Sony Pictures devraient sortir sur Disney+ en Belgique d’ici à la fin de l’année. »