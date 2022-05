La saison 4 de Stranger Things propulse un tube de 1985 au top des téléchargements

Si certains morceaux sont exploités fugitivement, d’autres sont intimement liés à l’intrigue et aux personnages. C’est le cas de Running Up that Hill (1985) de Kate Bush, qui fait office de fil rouge. La composition de la chanteuse britannique est présente dans les épisodes 1, 4, 5 et 7, essentiellement dans des moments-clés chargés en émotions.

Numéro 1 aux USA et au Canada

Ces dernières heures, cette présence appuyée du titre touche par extension les plates-formes iTunes et Shazam. Aux Etats-Unis et au Canada, Running Up that Hill est pour l’instant la chanson la plus téléchargée sur iTunes, le service de vente de musique d’Apple.

Au Royaume-Uni, au Canada, en République Tchèque et en Norvège, Running Up that Hill domine les recherches Shazam. Bref, il semble que dans ces pays, les spectateurs demandent en masse à la célèbre application d’identifier la chanson au moment de ses passages à l’écran.

Peter Gabriel en vedette des saison 1 et 3

Au fil de ses bandes originales résolument orientées années 70 et 80, Stranger Things avait déjà mis en évidence d’autres artistes. L’exemple le plus marquant : Peter Gabriel et sa reprise de Heroes.

Le troisième épisode de la saison 1 et le huitième de la saison 3 utilisent parfaitement les notes et les paroles mélancoliques et puissantes de David Bowie.

Les deux derniers épisodes le 1er juillet 2022

Une fois n’est pas coutume, Netflix n’a pas diffusé d’un coup d’un seul tous les épisodes de la nouvelle saison de Stranger Things. Il faut attendre le 1er juillet pour découvrir les deux derniers chapitres, les épisodes 8 et 9.