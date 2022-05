Toujours plus de data : Proximus, Orange et Base contre-attaquent… temporairement

Ces dernières heures, les trois propriétaires d’un réseau mobile en Belgique misent sur ces « promos » présentées comme exceptionnelles, éventuellement assorties d’une date de péremption. Certaines sont réservées aux nouveaux clients, d’autres sont disponibles pour les anciens et les nouveaux abonnés.

Bref, les conditions varient subtilement d’un opérateur à l’autre et il faut prêter attention aux détails pour décrypter et comparer ces formules. Une conclusion s’impose : Proximus, Orange et Base se déchirent sur le terrain de la data généreuse, très généreuse (minimum 40 GB par mois).

Qui propose le meilleur « abo » ? Découvrez dans le tableau ci-dessous les abonnements avec plus de 40 GB de data proposés par les trois acteurs majeurs du mobile.

Abonnements mobiles Prix par mois Appels et SMS Data Conditions Proximus Mobilus Unlimited 5G Premium 33,99 € Illimités 300 GB 33,99 € au lieu de 49,99 € pendant un an. « Promo flash » jusqu’au 29 mai 2022 pour les nouveaux abonnements mobiles. Base 70 GB 30 € Illimités 70 GB 30 € au lieu de 39 € pendant six mois. Promotion jusqu’au 3 juillet 2022 pour les nouveaux abonnements mobiles. Orange Go Extreme Special Edition 30 € Illimités 60 GB 30 € au lieu de 40 € pendant la durée du contrat, pour les anciens et les nouveaux clients. Proximus Mobilus Unlimited 5G 29,99 € Illimités 50 GB 29,99 € au lieu de 42,99 € pendant un an. « Promo flash » jusqu’au 29 mai 2022 pour les nouveaux abonnements mobiles. Base 22 GB 29 € Illimités 44 GB 44 GB au lieu de 22 GB à vie. « Webdeal » jusqu’au 3 juillet 2022 pour les nouveaux clients et les anciens clients « qui sont sur un plan tarifaire inférieur ».

Proximus le plus généreux, mais...

Avec un quota mensuel de 300 GB (gigabytes), l’abonnement Mobilus Unlimited 5G Premium de Proximus est de loin le plus généreux en data. Mais la sérieuse réduction sur le prix de (-16 € par mois) sera valable douze mois uniquement. Pour le nouvel abonné qui opte pour cette offre, il sera nécessaire de réévaluer le marché d’ici un an.

Dans ce contexte, Orange réussit à tirer son épingle du jeu. Contre 30 € par mois, sa Special Edition de l’abonnement Go Extreme combine 60 GB de data le temps de la durée du contrat. A prix similaire, Base promet 70 GB de data, mais pour six mois avant que l’addition ne grimpe à 39 € par mois.

Dans ce concert de propositions réservées aux nouveaux clients et aux nouvelles cartes SIM, Base fait un geste avec son « Webdeal » Base 22 GB (44 GB au lieu de 22 GB à vie contre 29 € par moi). Ceux qui sont déjà dans un plan tarifaire inférieur ont le droit de monter en gamme et de bénéficier de cette promotion.

Des promos temporaires aussi chez la sous-marque d’Orange

Sous-marque d’Orange centrée sur les jeunes, hey! entame aussi une période de promotions. Dans le registre de la data généreuse, ça fait tomber le prix à 20 € par mois (au lieu de 25 €) pour 40 GB, en marge des appels et des SMS illimités. Pour le commun des mortels, l’offre ne sera plus disponible après le 18 juin. Elle restera par contre accessible au moins de 26 ans.