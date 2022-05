Netflix et Amazon au tribunal : leurs 7 meilleures séries avec des avocats en vedette

La chute de l’avocat foireux

Injecté dans le catalogue le 13 mai 2022, la première saison de La défense Lincoln mise sur des recettes conventionnelles mais efficaces. Avocat en quête de rédemption, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) doit défendre en dernière minute un mari accusé du meurtre de sa femme et de son amant. A l’autre bout du spectre, Better Call Saul raconte la transformation de « Jimmy » McGill (Bob Odenkirk), l’avocat foireux au grand cœur, en Saul Goodman, le manipulateur qui couvre un baron de la drogue.

Ces deux shows font partie de la sélection des 7 meilleures séries d’avocats à voir et à revoir sur Netflix et Amazon Prime Video.

1. Better call Saul, Netflix

Etats-Unis, 2015-2022. Avec Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks. 6 saisons, 63 épisodes.

En une phrase. Frère d’un as du barreau, l’avocat « Jimmy » McGill (Bob Odenkirk) est un spécialiste des petites combines, au point de basculer lentement mais sûrement dans les sphères criminelles.

A savoir. Better call Saul est le spin-off de Breaking Bad. Ses événements se déroulent avant ceux de la série primée également disponible sur Netflix.

2. Goliath, Amazon Prime Video

Etats-Unis, 2016-2021. Avec Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Bello. 4 saisons, 32 épisodes.

En une phrase. Désabusé et imbibé, l’ancien avocat de haut vol Billy McBride (Billy Bob Thornton) accepte à contrecœur une affaire délicate qui cache un complot mortel.

3. Suits, Netflix

Etats-Unis, 2011-2019. Avec Gabriel Macht, Rick Hoffman, Patrick J. Adams. 9 saisons, 134 épisodes.

En une phrase. Dans un prestigieux cabinet de New York, un avocat fait entrer discrètement dans l’équipe un esprit brillant mais vierge du moindre diplôme juridique

4. For Life, Netflix

Etats-Unis, 2020-2021. Avec Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant. 2 saisons, 23 épisodes (sur Netflix, uniquement la saison 1).

En une phrase. Après avoir décroché son diplôme d’avocat derrière les barreaux, Aaron Wallace (Nicholas Pinnock) défend des personnes accusées à tort.

5. How to get away with murder, Netflix

Etats-Unis, 2014-2020. Avec Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch. 6 saisons, 90 épisodes.

En une phrase. Une prestigieuse avocate invite des étudiants prometteurs à résoudre des dossiers difficiles.

6. The Good Fight, Amazon Prime Video

Etats-Unis, 2017-2022. Avec Christine Baranski, Rose Leslie, Erica Tazel. 5 saisons, 50 épisodes (sur Amazon, uniquement les saisons 1, 2 et 3).

En une phrase. Détruites et ruinées par un énorme scandale, une jeune avocate et sa mentor rejoignent un cabinet spécialisé dans les affaires de violences policières.

A savoir. The Good Fight et la suite de The Good Wife, la série à succès de Julianna Margulies, l’infirmière Carol Hathaway de Urgences.

7. La défense Lincoln, Netflix

Etats-Unis, 2022. Avec Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton. 1 saison, 10 épisodes.

En une phrase. Après un an sans travailler, un avocat récupère du jour au lendemain le cabinet et les dossiers d’un collègue froidement abattu.

A savoir. Cette série adapte un roman du célèbre écrivain américain Michael Connelly, Le verdict du plomb. Même s’il porte le même nom, le film de 2011 La défense Lincoln s’inspire d’un autre livre de l’auteur.

Les grands absents de la sélection

Les catalogues des services de streaming disponibles en Belgique sont loin d’être exhaustifs. Il est impossible d’y retrouver certaines grandes séries d’avocats comme Damages, Ally McBeal, The Good Wife, Boston Justice.