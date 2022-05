Netflix et Disney+ sortent leur série de l’année ce vendredi 27 mai 2022

Stranger Things et son épisode final de 2 h 30

Netflix est dans la tourmente. Le leader mondial de la SVOD perd des abonnés, annule des séries et des projets, licencie des salariés aux USA. Pour soutenir ses finances, la plate-forme monnayera d’ici la fin de l’année le partage du compte et du mot de passe. Les « squatteurs » devront passer à la caisse.

Dans ce contexte délicat, Netflix a besoin d’un succès éclatant pour enrayer la spirale négative. Les chiffres d’audience de la saison 4 de Stranger Things pourraient redorer son blason, restaurer la confiance des investisseurs. Est-ce que ces nouveaux épisodes feront mieux que la saison 3 ? Le score à battre : 582 millions d’heures visionnées dans les 28 jours qui suivent le lancement.

Pour faire monter l’impatience des fans, le service de streaming diffuse sur YouTube les 8 premières minutes du premier épisode de la saison 4 :

Tout ce qu’il faut savoir sur Stranger Things saison 4 (Netflix)

Dates de diffusion : épisodes 1 à 7 le 27 mai 2022, épisode 8 et 9 le 1er juillet 2022.

L’intrigue en une phrase : six mois après la bataille du centre commercial Starcourt, Onze (Millie Bobby Brown) et ses amis de Hawkins sont séparés alors qu’une nouvelle menace surnaturelle sort de l’ombre.

Le fait insolite : les créateurs, les frères Matt et Ross Duffer, misent sur des épisodes longs, très longs. Durée moyenne des sept premiers chapitres : 1 h 15. Le record est détenu par le neuvième et dernier épisode : 2 h 30 !

La bande-annonce :

La promesse du nouveau duel Dark Vador / Obi-Wan Kenobi

Disney+ monte en puissance et vise 230 à 260 millions d’abonnés d’ici septembre 2024. Dans son arsenal censé attirer les nouveaux clients, les séries Star Wars occupent une place prépondérante, en marge des feuilletons Marvel.

Après The Mandalorian et Le livre de Boba Fett, la nouvelle mini-série Obi-Wan Kenobi monte d’un cran dans les ambitions et les attentes. En ligne de mire : le retour du maître Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), mais aussi de Dark Vador (Hayden Christensen). Mieux, les promoteurs du show annoncent un nouveau duel au sabre-laser opposant Obi-Wan et son ancien apprenti Anakin Skywalker. Plus concrètement, Obi-Wan Kenobi est la suite directe film Star Wars Episode III La Revanche des Sith.

Tout ce qu’il faut savoir sur la mini-série Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Dates de diffusion : épisodes 1 et 2 le 27 mai 2022, épisode 3 le 1er juin, épisode 4 le 8 juin, épisode 5 le 15 juin, épisode 6 le 22 juin.

L’intrigue en une phrase : dix ans après l’avènement de l’Empereur et de l’Empire galactique, les Inquisiteurs traquent les derniers Jedi, dont Obi-Wan Kenobi, qui veille à distance sur le jeune Luke Skywalker sur la planète Tatooine.

Le fait insolite : le personnage de Obi-Wan Kenobi devait initialement revenir dans un film, avant que le succès moindre dans les salles de Solo A Star Wars Story (2018) ne pousse Disney et Lucasfilm à totalement revoir les plans de développement de l’univers Star Wars.

La bande-annonce :