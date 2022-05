L’application de Belfius inutilisable dans une semaine si votre smartphone Android est trop vieux

En effet, dès le 31 mai prochain, Belfius Mobile ne pourra être installé que sur un appareil tournant sur une version supérieure à Android 6.0, le système d’exploitation qui pilote smartphone. Cette version, sortie en 2015, a vu son support officiel s’arrêter en 2017 mais équipe encore des milliers d’appareils en Belgique.

Certains clients, ne pouvant installer Android 7.0 sur leur terminal mobile, perdront donc l’app Belfius. Sur les réseaux sociaux, une utilisatrice s’étonne d’avoir si peu de temps pour trouver une solution, afin de garder accès à la banque au creux de sa main.

"Est-ce en mettant tes clients modestes au pied du mur que tu respectes tes valeurs publiques?", râle une cliente.

Un premier SMS en mars

Belfius se défend de toute réaction tardive. La banque a prévenu il y a plusieurs semaines les clients concernés. Ils seraient moins de 6.000, alors que l’app Belfius a été installée plus d’un million de fois.

"Un premier SMS pour les inviter à mettre à jour l’application a été envoyé aux clients le 1er mars 2022. Puis un second SMS en guise de rappel au mois d’avril, puis encore la semaine dernière", nous explique la banque.

La société se retranche aussi derrière l’argument sécuritaire. "Nous demandons à nos clients de toujours utiliser la version la plus récente de notre app. Ceci afin de bénéficier non seulement des dernières fonctionnalités mais aussi de la plus haute sécurité".

Pour les clients toujours sous Android 6.0, la banque n’a pas de réelle solution. "Malheureusement, nous ne pouvons que conseiller à ces personnes de vérifier s’ils peuvent toujours mettre à jour leur système d’exploitation, si pas à acheter un nouvel appareil".

Du côté des applications bancaires concurrentes, la plupart des grandes banques supportent encore Android 6.0. Seules les apps CBC/KBC obligent également les utilisateurs à avoir au minimum Android 7.0.

Selon les données du site spécialisé statcounter, Android 6.0 est passé d’une part de marché de 1,6% à 0,6% en Belgique au cours des 12 derniers mois. Plus de la moitié des terminaux mobiles sous Android utilisent désormais la version 11.0, selon le même site, alors que la dernière version, la 12.0, est sortie en octobre 2021.