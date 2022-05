Annulées, ces 10 séries TV américaines ne reviendront pas à la rentrée 2022

Ce bain de sang touche par ricochet les spectateurs belges. Si certaines de ces productions restent inédites en Belgique, d’autres sont diffusées chez nous par Netflix, RTL TVI et Plug RTL notamment.

Exemple : Magnum. Le 12 mai 2022, CBS a purement et simplement annulé le « reboot » du célèbre feuilleton des années 80 avec Tom Selleck en vedette. L’aventure s’arrête après quatre saisons. Magnum est relayé chez nous par RTL TVI et TF1.

Découvrez ci-dessous 10 séries qui ont récemment été condamnées aux USA :

1. Charmed (2018-2022). 4 saisons. The CW aux USA, Plug RTL en Belgique.

2. Dynastie (2017-2022). 5 saisons. The CW aux USA, Netflix en Belgique.

3. Magnum (2018-2022). 4 saisons. CBS aux USA, RTL TVI et TF1 en Belgique.

4. Bull (2016-2022). 6 saisons. CBS aux USA, RTL TVI et Amazon Prime Video en Belgique.

La série Bull va s'arrêter après six saisons. En 2019, des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de l'acteur Michael Weatherly avait déjà failli signer la fin du show.

5. Batwoman (2019-2022). 3 saisons. The CW aux USA.

6. 4400 (2021-2022). 1 saison. The CW aux USA.

7. Roswell, New Mexico (2019-2022). 3 saisons. The CW aux USA.

8. Legends of Tomorrow (2016-2022). 7 saisons. The CW aux USA, Netflix en Belgique.

Les superhéros et les méchants de la série DC Legends of Tomorrow vont ranger leurs costumes et leurs collants.

9. Legacies (2018-2022). 4 saisons. The CW aux USA.

10. Mr. Mayor (2021-2022). 1 saison. NBC aux USA.

Comme le montre ce top 10, The CW a la main particulièrement lourde au moment d’annuler des séries en 2022. Qu’est-ce que cela cache ? Les propriétaires, ViacomCBS et WarnerMedia, envisagent sérieusement de vendre la chaîne. Réduire le catalogue et les dépenses serait un moyen de rendre le lot plus attractif.

Ces séries US qui reviendront pour une saison de plus

Dans la direction opposée, les chaînes américaines ont renouvelé pour une saison supplémentaire des séries populaires. C’est notamment le cas de :

- Big Sky (2020-2022). Feu vert pour une saison 3. ABC aux USA, Disney+ en Belgique.

- The Good Doctor (2017-2022). Feu vert pour une saison 6. ABC aux USA, La Une en Belgique.

- Grey’s Anatomy (2005-2022). Feu vert pour une saison 19. ABC aux USA, RTL TVI, TF1 et Disney+ en Belgique.

- NCIS (2003-2022). Feu vert pour une saison 20. CBS aux USA, RTL TVI et AB3 en Belgique.

- 9-1-1 Lone Star (2020-2022). Feu vert pour une saison 4. Fox aux USA, RTL TVI et Disney+ en Belgique.