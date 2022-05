Internet ultra rapide : VOO rattrape une partie de son retard sur Proximus

Proximus, VOO et Telenet en compétition

Trois opérateurs commencent lentement mais sûrement à se déchirer sur ce terrain d’avenir : Proximus, Telenet et VOO. L’ancien Belgacom mise sur le développement de son réseau de fibre optique à l’heure de proposer des abonnements 1 Gbps. Les câblo-opérateurs VOO et Telenet tablent sur leurs réseaux hybrides composés de fibre optique et de câble coaxial.

Pour ces trois acteurs, ces trois propriétaires d’un réseau fixe, c’est un défi logistique pour déployer le gigabit commune par commune. Pour Proximus, cette mise à niveau s’apparente souvent à des grands travaux, avec la nécessité de tirer de nouveaux câbles de l’armoire de rue d’un quartier vers chaque maison, chaque appartement. Les manœuvres de mise à jour des réseaux de VOO et de Telenet sont plus discrètes, moins invasives.

10 € de moins par mois chez VOO

En marge de ce marathon du déploiement, les trois opérateurs se livrent une guerre des prix. Deux changements ont récemment redistribué les cartes :

- Propriété de Proximus, Mobile Vikings proposera dès le 14 juin 2022 des abonnements 1 Gbps à prix très compétitifs, avec ou sans carte SIM supplémentaire.

- Exclusivement disponibles dans les packs Max, l’option Gigaboost de VOO coute 5 € par mois depuis le 2 mai 2022, contre 15 € précédemment.

Pour VOO, c’était une réduction inéluctable tant le montant de 15 € pénalisait les abonnements Gigaboost par rapport à la concurrence. Pour Mobile Vikings, c’est un rappel que des filiales et d’autres opérateurs ont le droit de proposer le gigabit en occupant et en louant le réseau de Proximus, VOO ou Telenet. Cybernet profite par exemple de cette opportunité.

24 abonnements comparés

Après ces deux ajustements, qui propose les abonnements Internet fixe à 1 Gbps les plus intéressants ? Dans les tableaux ci-dessous, nous comparons toute une série de formules classées dans quatre catégories : Internet « only » à 1 Gbps, Internet à 1 Gbps + une carte SIM, Internet à 1 Gbps + TV, Internet à 1 Gbps + TV + une carte SIM + fixe.

Sur base de ces comparatifs, nous développerons sous ces tableaux cinq conclusions sur le marché émergent du gigabit en Belgique :

1. VOO rattrape son retard, mais…

2. Les câblo-opérateurs à la peine avec l’upload

3. Mobile Vikings l’invité surprise

4. Proximus en position de force

5. Un territoire encore vierge

Internet « only » à 1 Gbps

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 53 € 1 Gbps 500 Mbps Cybernet UHS Unlimited 101,99 € 1 Gbps 500 Mbps

Internet à 1 Gbps + une carte SIM

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi Carte SIM Remarques Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 1,5 GB 60 € 1 Gbps 500 Mbps 150 minutes d’appel, SMS illimités, 1,5 GB de data Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 2,5 GB 62 € 1 Gbps 500 Mbps 150 minutes d’appel, SMS illimités, 2,5 GB de data Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 10 GB 65 € 1 Gbps 500 Mbps Appels et SMS illimités, 10 GB de data Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 15 GB 70 € 1 Gbps 500 Mbps Appels et SMS illimités, 15 GB de data VOO Duo Max Net Mobile 5 GB 73 € 1 Gbps 20 Mbps Appels et SMS illimités, 5 GB de data VOO Duo Max Net Mobile 15 GB 78 € 1 Gbps 20 Mbps Appels et SMS illimités, 15 GB de data Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet 50 GB 79 € 1 Gbps 500 Mbps Appels et SMS illimités, 50 GB de data Proximus Flex Fiber Gigabit Mobile Flex 5 GB 79,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 5 GB de data Telenet ONEup 86 € 1 Gbps 40 Mbps Appels et SMS illimités, 40 GB de data, 5G + ligne fixe VOO Duo Max Net Mobile 30 GB 88 € 1 Gbps 20 Mbps Appels et SMS illimités, 30 GB de data Proximus Flex Fiber Gigabit Unlimited S 90,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 20 GB de data Proximus Flex Fiber Gigabit Unlimited avec 5G 97,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 50 GB, 5G

Internet à 1 Gbps + TV

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi Remarques Flex Fiber Gigabit Pickx 79,99 € 1 Gbps 100 Mbps + ligne fixe VOO Duo Max Net TV 87 € 1 Gbps 20 Mbps

Internet à 1 Gbps + TV + une carte SIM + fixe

Abonnements Prix par mois Vitesse de téléchargement Vitesse d’envoi Carte SIM Ligne fixe Remarques Proximus Flex Fiber Gigabit Pickx Flex 5 GB 94,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 5 GB de data Appels illimités en Belgique Telenet ONEup TV flow 95,50 € 1 Gbps 40 Mbps Appels et SMS illimités, 40 GB de data Appels illimités en Belgique VOO Quatro Max 5 GB 101 € 1 Gbps 20 Mbps Appels et SMS illimités, 5 GB de data Appels illimités en Belgique + 2000 minutes par mois vers les fixes à l’étranger + 1 extra TV (Be tv, Family Fun ou VOO Sport World) Proximus Flex Fiber Gigabit Pickx Flex Unlimited S 105,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 20 GB de data Appels illimités en Belgique VOO Quatro Max 15 GB 106 € 1 Gbps 20 Mbps Appels et SMS illimités, 15 GB de data Appels illimités en Belgique + 2000 minutes par mois vers les fixes à l’étranger + 1 extra TV (Be tv, Family Fun ou VOO Sport World) Telenet ONEup TV iconic 106 € 1 Gbps 40 Mbps Appels et SMS illimités, 40 GB de data, 5G Appels illimités en Belgique Proximus Flex Fiber Gigabit Pickx Flex Unlimited avec 5G 112,99 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 50 GB de data, 5G Appels illimités en Belgique VOO Quatro Max 30 GB 116 € 1 Gbps 100 Mbps Appels et SMS illimités, 30 GB de data Appels illimités en Belgique + 2000 minutes par mois vers les fixes à l’étranger + 1 extra TV (Be tv, Family Fun ou VOO Sport World)

1. VOO rattrape son retard, mais…

Au niveau des tarifs, VOO vient d’appliquer un ajustement indispensable. Réservée aux packs Max, l’option Gigaboost (1 Gbps) est désormais facturée 5 € par mois, au lieu de 15 €. Grâce à ce mouvement, l’opérateur revient dans la course dans les formules qui marient Internet fixe et une carte SIM, du moins par rapport à Proximus. Mais l’arrivée de Mobile Vikings dans ce secteur dès le 14 juin 2022 jettera déjà un voile sur cet effort.

Ailleurs, le Gigaboost de VOO s’est au mieux aligné avec les prix moyens de ses concurrents. Seule exception notable : Internet à 1 Gbps + TV, une niche où l’abonnement de VOO est 7 € plus cher par mois que celui de Proximus.

2. Les câblo-opérateurs à la peine avec l’upload

La vitesse de téléchargement de 1 Gbps est l’argument massue en faveur des abonnements gigabit. Quid de la vitesse d’envoi ? Proximus et les câblo-opérateurs VOO et Telenet semblent vivre dans des réalités bien différentes à ce niveau.

Pour le formuler autrement : VOO et Telenet proposent des débits d’upload nettement inférieurs à ceux promis par la fibre de Proximus. VOO bloque à maximum 20 Mbps, Telenet à 40 Mbps, contre 100 Mbps chez Proximus.

3. Mobile Vikings l’invité surprise

Dès le 14 juin 2022, Mobile Vikings enlèvera son costume d’opérateur mobile pour celui d’opérateur qui propose aussi des services fixes. La filiale de Proximus proposera des abonnements fibre optique 1 Gbps à prix très compétitifs. Il sera possible de cumuler au maximum Internet fixe et services mobiles (cartes SIM). Pour l’instant, il n’y a pas de télévision digitale et pas de ligne fixe à l’horizon.

4. Proximus en position de force

Avec sa fibre optique, ses abonnements et ceux de sa filiale Mobile Vikings, Proximus est présent en force sur le champ de bataille du gigabit. L’ancien Belgacom fait également le forcing auprès des clients de zones déjà équipées en fibre, en multipliant parfois jusqu’à l’excès les démarches et les invitations téléphoniques à opter pour la fibre optique.

5. Un territoire encore vierge

Le déploiement du gigabit sur les réseaux de Proximus, VOO et Telenet prend du temps. Dans cette course au long cours, Proximus semble tenir la corde. Cette page fait mention de 109 villes d’ores et déjà raccordés à la fibre de l’opérateur. Les prochains travaux sont programmés à Verviers.

Dans le camp de VOO, l’option Gigaboost est disponible à Liège, Wavre, Charleroi, Anthisnes, Aywaille, Beauvechain, Berloz, Braives, Burdinne, Comblain-au-pont, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Geer, Héron, Incourt, Jalhay, Marchin, Modave, Nandrin, Sprimont, Stavelot, Verlaine et Villers-le-Bouillet. Prochaine cible majeure : Bruxelles. L’objectif : couvrir un client sur deux en Wallonie d’ici 2023.