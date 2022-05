Internet et rien d’autre : un opérateur inattendu bouscule VOO, Orange, Telenet, Edpnet…

- Mobile Vikings Unlimited Fast Internet, 38 € par mois, 100 Mbps (mégabit par seconde) en téléchargement, 40 Mbps en envoi, volume illimité.

- Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet, 53 € par mois, 1 Gbps (gigabit par seconde) en téléchargement, 500 Mbps en envoi, volume illimité.

Avec cette offensive, Proximus sera triplement présent sur le terrain de l’Internet et rien d’autre. Ses offres cohabiteront bientôt avec celles de ses filiales Scarlet et Mobiles Vikings.

C’est un signe de temps. Jadis délaissé par les opérateurs au profit des packs aux revenus juteux, l’Internet « only » reprend du poil de la bête. En filigrane : la pression des clients qui profitent de leur seule connexion Internet pour surfer, travailler, regarder des programmes en streaming, etc.

26 abonnements Internet « only » comparés

Dans ce créneau à nouveau concurrentiel, qui propose les meilleures conditions ? Dans le tableau ci-dessous, nous comparons 26 abonnements Internet « only » disponibles en Belgique. Sous le tableau, nous désignerons les 3 plus intéressants selon 3 critères :

- Le moins cher

- Le meilleur rapport qualité/prix

- Le plus rapide

Le moins cher

Notre choix. Proximus Internet Essential, 25 € par mois, 50 Mbps en téléchargement, 4 Mbps en envoi, volume de 100 GB (gigabytes).

Cet abonnement d’entrée de gamme de Proximus n’est pas le moins cher du marché. Mais pour 2 € de plus par mois que Scarlet Poco, cette formule bénéficie de vitesses plus élevées et d’un volume de téléchargement mensuel nettement plus confortable. Dans le détail : 50 Mbps en téléchargement au lieu de 30 Mbps, 4 Mbps en envoi au lieu de 2 Mbps, 100 GB de volume mensuel au lieu de 50 GB.

Le meilleur rapport qualité/prix

Notre choix. Zuny, 39 € par mois, 200 Mbps en téléchargement, 10 Mbps en envoi, volume illimité. En bonus : un bouquet de séries.

L’abonnement Zuny a échappé aux 35 augmentations de tarifs imposées par VOO le 1er avril 2022. Ce produit atypique du câblo-opérateur fait la part belle à une vitesse de téléchargement supérieure à la moyenne (200 Mbps). L’accès à un bouquet de séries TV est un bonus appréciable.

Le plus rapide

Notre choix. Mobile Vikings Unlimited Superfast Internet, 53 € par mois, 1 Gbps en téléchargement, 500 Mbps en envoi, volume illimité. Fibre optique.

A condition d’être raccordé à la fibre optique de Proximus, cet abonnement Mobile Vikings disponible à partir du 14 juin 2022 est de loin le moins cher à proposer la vitesse de pointe en téléchargement de 1 Gbps (gigabit par seconde). Chez VOO par exemple, l’option Gigaboost (1 Gbps) est exclusivement réservée aux packs Max.