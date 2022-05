On peut de nouveau jouer à Fortnite sur un Iphone

Mais les amateurs peuvent désormais retrouver le jeu de tir et survie directement sur un navigateur internet mobile, sans le télécharger sur l’App Store. Dans les 26 pays où il est possible de jouer via le cloud (en streaming, à distance), “vous avez juste besoin d’un compte Microsoft”, explique un communiqué du groupe informatique, et d’un smartphone ou d’une tablette sous iOS (Apple) ou Android (Google), ou encore d’un ordinateur avec Windows (le système d’exploitation de Microsoft).

C’est le premier jeu “gratuit” (mais avec des options payantes) que Microsoft ajoute à sa plateforme Xbox Cloud Gaming, mais d’autres devraient suivre.

“Enorme nouvelle!” s’est exclamé Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, ce jeudi 5 mai sur Twitter. “Fortnite est désormais disponible GRATUITEMENT en streaming sur les navigateurs sur les iPhone, iPad et Android via Xbox Cloud. Pas d’abonnement nécessaire, ni de taxe Apple à 30%”.

Un conflit juridique entre Epic Games et Apple

Apple avait retiré Fortnite de l’App Store quand Epic a cherché à contourner ses règles et son système de paiement, qui lui permet de prélever 30% des recettes réalisées par le jeu sur des ventes de bonus, costumes et autres objets virtuels.

L’éditeur de jeux vidéo avait alors porté plainte contre le groupe californien pour abus de position dominante, l’accusant d’exercer un monopole sur l’achat des biens et services dans sa boutique en ligne.

En novembre 2021, une juge fédérale américaine a sommé Apple d’autoriser un système de paiement alternatif au sein de l’App Store, mais a également estimé qu’Epic n’avait pas réussi à prouver qu’Apple avait enfreint le droit de la concurrence.

Le géant de l’électronique bataille également sur ce sujet avec plusieurs régulateurs européens. Il estime que l’App Store est la meilleure garantie possible en termes de sécurité des paiements et de confidentialité des données.

Plus d’un milliard de personnes dans le monde se servent d’un iPhone, d’après le cabinet Backlinko. Quant à Fortnite, c’est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde avec près de 200 millions de joueurs revendiqués.