Netflix annule une série populaire : le début d’une grande purge ?

Première piste : vous faire payer le partage du compte. Deuxième piste : annuler des programmes en cours (séries, films, documentaires) et des projets en développement.

L’annulation annoncé par une comédienne

Est-ce un signe qui annonce un grand nettoyage ? Sur Instagram, la jeune actrice Sammi Haney annonce la fin de la série familiale Comment élever un super-héros après deux saisons et 17 épisodes.

« Je suis triste de l’annulation de Comment élever un super-héros », confesse-t-elle sur le réseau social. « Merci pour l’incroyable soutien de nos extraordinaires fans ! La deuxième saison a rencontré autant de succès que la première, il suffit de regarder combien de personnes l’ont regardée en intégralité et demandent une troisième saison ! »

Les séries annulées par Netflix en 2022

Adaptée d’un comics, la série Raising Dion en version originale raconte comment un gamin de 7 ans apprend à gérer ses pouvoirs surnaturels avec l’aide de sa maman. La première saison avait été injectée dans le catalogue Netflix le 4 octobre 2019, la deuxième le 1er février 2022.

+ La bande-annonce de la première saison de Comment élever un super-héros

Comment élever un super-héros n’est pas la première victime de 2022. Plus tôt dans l’année, la firme américaine avait déjà annulé Archive 81 (1 saison), The Baby-Sitters Club (2 saisons), Gentefied (2 saisons) et Another Life (2 saisons). Locke & Key ne sera poursuivra pas au-delà de la diffusion de sa troisième saison attendue cette année.

Le département animation dans la tourmente

Les perspectives sont sombres également pour l’animation, un secteur dans lequel Netflix compterait faire de sérieuses économies. Annoncée en octobre 2019, la série animée Bonne vient d’être purement et simplement tuée dans l’œuf. A l’origine, Bone est un comics américain populaire créé par Jeff Smith. Suite à ces remous, le département animation de la firme serait au bord de l’implosion.

30 millions de $ l’épisode de Stranger Things

Dans la tourmente, Netflix peut malgré tout s’appuyer sur un agenda qui enchaîne les grosses sorties : le grand final de Ozark le 29 avril 2022, la première partie de la quatrième saison de Stranger Things le 27 mai 2022, la troisième saison de The Umbrella Academy le 22 juin 2022, etc.

Pour cette quatrième saison longuement attendue de Stranger Things, le service de streaming a cassé sa tirelire, avec un budget global de 270 millions de dollars. Soit 30 millions de $ par épisode !

+ La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things :