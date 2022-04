Les limites des abonnements mobiles illimités de Proximus, Orange, Base, VOO…

Les promesses sont-elles tenues ? Pas exactement. A la lecture des conditions générales de Proximus, Orange, Base ou encore Mobile Vikings, force est de constater que l’illimité est assimilé à un usage intensif assorti de barrières. Certaines sont floues, d’autres clairement définies. Les risques si vous les dépassez : la restriction, l’interruption ou la résiliation du service.

Ne pas transformer le smartphone en babyphone

Bref, nos opérateurs posent des limites à limité. Parmi les raisons invoquées : éviter les utilisations professionnelles, abusives ou frauduleuses, garantir une expérience mobile satisfaisante à tous les clients. Au-delà des fraudes, comme la carte SIM qui serait utilisée pour envoyer des SMS de phishing en masse, certaines utilisations privées sont visées. Exemple : transformer un smartphone avec une carte SIM illimitée en babyphone.

Dans cet exercice d’équilibriste, Proximus invoque la nécessité d’une « utilisation non abusive ». Orange parle d’une « une utilisation personnelle et privée normale (même intensive) ». L’adjectif normal est également exploité par Base, VOO et Mobile Vikings. Pour le formuler autrement, l’usage illimité des services mobiles doit malgré tout se conformer à une norme.

Découvrez ci-dessus les limites à l’illimité et les normes mis en place par Proximus, Orange, Base, VOO et Mobile Vikings.

Les limités de l’illimité de Proximus

Les appels illimités selon Proximus : plus de 6 heures par jour et/ou 30 heures par semaine ne sont pas considérées comme « un usage normal et personnel ».

Les SMS illimités selon Proximus : 10.000 SMS par mois et/ou 500 SMS par jour, des SMS envoyés à plus de 250 destinataires différents par mois ne sont pas assimilés à « un usage normal et personnel ».

La data illimitée selon Proximus : pour l’instant, la limite est placée à 100 GB (gigabytes) par mois, même si l’opérateur affirme qu’il se refuse de limiter la vitesse en cas de dépassement. A partir du 1er juin 2022, la limite sera portée à 300 GB, avec limite de la vitesse en cas de dépassement, pour se conformer aux injonctions de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications).

Les limités de l’illimité d’Orange Belgique

Les appels illimités selon Orange : plus de 10.000 minutes par mois seront considérées comme dépassant le cadre de « l’usage d’appel normal ». Idem pour « plus de trois heures de façon ininterrompue et/ou par le biais de conversations poursuivies immédiatement après leur interruption. »

Les SMS illimités selon Orange : plus de 10.000 SMS/MMS par mois et/ou l’envoi de SMS/MMS à plus de 250 correspondants par mois sortent de clous de « l’usage SMS/MMS normal ».

La data illimitée selon Orange : l’opérateur ne propose pas d’abonnement mobile avec volume de data illimité dans ses formules actuelles.

Les limités de l’illimité de Base

Les appels illimités selon Base : l’usage sera présumé frauduleux si « vous appelez régulièrement plus de 6 heures par jour et/ou 30 heures par semaine ; vous appelez régulièrement plus de 3 heures de façon ininterrompue et/ou par biais de conversations poursuivies immédiatement après leur interruption. »

Les SMS illimités selon Base : l’usage sera présumé frauduleux si « vous envoyez plus de 350 SMS par jour et/ou 10.000 SMS par mois. »

La data illimitée selon Base : l’opérateur ne propose pas d’abonnement mobile avec volume de data illimité dans ses formules actuelles.

Les limités de l’illimité de VOO

Les appels illimités selon VOOmobile : 6000 minutes par mois.

Les SMS illimités selon VOOmobile : 6000 SMS par mois.

En cas de dépassement, « VOO facturera au client un surcoût de 0,23 € par minute d’appel complémentaire et de 0,07€ par SMS complémentaire. »

La data illimitée selon VOO : l’opérateur ne propose pas d’abonnement mobile avec volume de data illimité dans ses formules actuelles.

Les limités de l’illimité de Mobile Vikings

Les appels illimités selon Mobile Vikings : seront considérés comme une utilisation frauduleuse plus de 6 heures d’appel par jour et/ou 30 heures par semaine. Idem, si « le Viking appelle régulièrement plus de 3 heures sans interruption et/ou rappelle directement après une interruption. »

Les SMS illimités selon Mobile Vikings : plus de 1000 SMS par jour et/ou plus de 10.000 SMS par mois seront considérés comme une utilisation frauduleuse.

La data illimitée selon Mobile Vikings : 50 GB (gigabytes) par mois, puis réduction de la vitesse.