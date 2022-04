L’astuce Netflix pour masquer une trahison et chiffrer votre addiction

Le hic, et de taille, c’est que le service de streaming montre clairement sur votre profil ce que vous avez et ce que vous n’avez pas encore regardé. Sur la fiche descriptive d’une série, il est facile de repérer les épisodes qui ont été et qui n’ont pas encore été vus. Vous laissez des traces sur la scène du « crime ».

L’interface montre tout

Prenons un exemple concret : vous avez dévoré les deux premiers épisodes de la sixième saison de Better Call Saul qui viennent d’arriver sur Netflix. Or, vous aviez promis à votre colocataire de les découvrir avec lui. L’incident diplomatique est imminent. Dans l’interface du service de streaming, deux barres rouges sous les vignettes (voir ci-dessous) rappellent à qui veut l’entendre que les épisodes 1 et 2 ont été visionnés.

Ces deux épisodes de la sixième saison de Better Call Saul ont été visionnés par ce compte et ce profil Netflix, comme le montrent les deux barres rouges.

Comment nettoyer son historique Netflix

Si l’aveu n’est pas une option envisageable, une balade dans les paramètres de votre compte et de votre profil Netflix vous permettra d’effacer toutes les traces embarrassantes. Voici la procédure à suivre :

- Se connecter à son compte Netflix via un navigateur.

- En haut à droite, cliquer gauche sur Compte dans le menu déroulant qui apparait sous le portrait du profil.

- Cliquer gauche sur le profil concerné, dans la section Profils et contrôle parental.

- Cliquer gauche sur Historique dans le menu déroulant qui vient d’apparaître.

- A la droite de l’épisode à effacer de l’historique, cliquer gauche sur l’icône circulaire qui ressemble à un panneau d’interdiction de stationner.

- Si ensuite vous cliquez gauche sur Masquer la série ?, c’est carrément tous les épisodes visionnés d’une même série qui seront supprimés en une fois de l’historique.

Voici l'écran de l'historique où il est possible d'effacer les programmes visionnés.

Mise à jour dans les 24 heures

Dès que vous confirmez l’effacement des traces, la plate-forme vous informe que « D’ici 24 heures », le ou les épisodes incriminé(s) « ne figurera plus parmi les titres que vous avez regardés sur le service Netflix et ne sera plus utilisé pour vous recommander du contenu, sauf si vous regardez ce titre à nouveau ». Dans les faits, cette disparition sera généralement immédiate. L’épisode ou la série sera également purgée de la section Reprendre avec le profil de.

Ce retrait influencera également la sélection des programmes qui vous seront recommandés au fil du temps sur la page d’accueil.

Télécharger l’historique complet de tout ce que vous avez regardé sur Netflix

C’est une question insolite à laquelle il est possible de répondre : combien d’épisodes, de films et de documentaires avez-vous regardé sur Netflix ? Le colosse américain de la SVOD vous autorise à télécharger la liste complète des programmes que vous visionné, sous la forme d’un fichier .csv à lire dans Microsoft Excel ou dans Google Sheets.

Voici la procédure à suivre :

- Se connecter à son compte Netflix via un navigateur.

- En haut à droite, cliquer gauche sur Compte dans le menu déroulant qui apparait sous le portrait du profil.

- Cliquer gauche sur le profil concerné, dans la section Profils et contrôle parental.

- Cliquer gauche sur Historique dans le menu déroulant qui vient d’apparaître.

- Cliquer gauche sur Tout télécharger

- Au bout de quelques secondes, votre ordinateur télécharge un fichier .csv qui récapitule votre historique de visionnage.