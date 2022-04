La fin du signal analogique de VOO : coupure imminente dans sept localités wallonnes

Grand chantier de 2022, cette déconnexion avance région par région. Le calendrier des prochaines coupures touchera bientôt les provinces de Hainaut et de Namur : Chapelle-lez-Herlaimont le mardi 26 avril 2022, Marcinelle, Montigny-Sur-Sambre et Mont-Sur-Marchienne le mardi 10 mai 2022, Farciennes et Tamines le mercredi 1er juin 2022, Rochefort le mardi 21 juin 2022.

Piqûre de rappel : le service de télévision analogique de VOO injecte 23 chaînes TV et 17 stations radio via le seul câble coaxial directement connecté de la prise TV VOO au téléviseur. Aucune «box» (boîtier) ou décodeur numérique n’est requis pour en bénéficier. Prix : 23,50 € par mois depuis les augmentations VOO appliquées le 1er avril 2022.

Une aide pour l’achat d’une nouvelle télé

Que devez-vous faire si la coupure est imminente chez vous ? Deux cas de figure cohabitent : votre téléviseur est compatible avec le signal numérique, votre téléviseur n’est pas compatible avec le signal numérique.

Pour ceux qui disposent d’un appareil compatible, essentiellement les écrans plats commercialisés après 2009, il suffira de lancer une recherche des chaînes TV après le passage au nouveau signal numérique. Le prix de l’abonnement ne changera pas. Sur cette page web, VOO vous aide à déterminer sur votre télé est compatible ou pas. Sur cette autre page, l’opérateur vous explique comment rechercher les chaînes du signal numérique, marque par marque.

Pour ceux qui possèdent un téléviseur incompatible, il faut soit acheter une nouvelle TV, soit opter pour un abonnement à la TV numérique avec décodeur (36,50 € par mois). Dans le cas d’un changement de poste, VOO se proposer d’aider le client à faire « l’acquisition d’une nouvelle TV à un tarif extrêmement avantageux. VOO assure l’installation et la reprise de l’ancien appareil, si nécessaire. »

A retenir : ceux qui possèdent une VOObox, un VOOcorder, une Box évasion ou carte TV numérique VOO ne sont concernés par ce remplacement du signal analogique par le signal digital.

Les mesures d’informations et d’accompagnement

VOO déploie tout un arsenal à l’heure de prévenir les abonnés du passage du signal analogique au signal numérique :

- Les clients sont avertis 43 jours à l’avance par courriel ou courrier. Un bandeau d’avertissement est affiché quand ils zappent sur La Une, RTL-TVi ou AB3. Ils reçoivent au minimum deux rappels avant la coupure du signal analogique.

- Un site dédié est mis à leur disposition https://www.voo.be/fr/le-nouveau-signal, ainsi qu’un numéro de téléphone spécifique : 04/266 40 06.

- Le camion VOO vient à Vous stationne dans le centre des localités concernées les jours qui suivent la coupure signal.