L’application Mes Médicaments de l’INAMI très critiquée par les Internautes

Concrètement, l’« app » gratuite, qui permet de gérer ses prescriptions de médicaments, hérite d’une note moyenne de 2,6/5 sur le Google Play, de 2,9/5 sur l’App Store. Les débuts sont clairement difficiles.

La connexion itsme largement critiquée

Dans les commentaires, les Internautes se plaignent notamment de itsme, la plate-forme belge qui permet de s’identifier en ligne. Exemple de commentaire critique : « Doit faire plusieurs demandes via itsme pour démarrer, pas de possibilité de voir les ordonnances des enfants, ni de ma mère dont je m’occupe, ne voit pas son utilité, on va encore longtemps travailler avec le papier.... peu d’intérêt. »

« Archi nulle ! », insiste un autre utilisateur. « Faut itsme pour s’inscrire ! Et moi j’ai horreur de cette application imposée par les banques ! Donc je désinstalle cette application qui ne sert à rien tant qu’on ne saura pas s’inscrire autrement ! »

Toutes ces critiques sont-elles justifiées ?

Force est de constater que l’application Mes Médicaments ne fait pas dans la simplicité à l’heure de vous demander de vous identifier via itsme. Concrètement, l’« app » ouvre d’abord votre navigateur et vous emmène sur une page du site officiel CSAM, sur laquelle vous devez choisir l’identification via itsme. C’est seulement à ce moment-là que l’application itsme va enfin s’ouvrir. « Nul, pas de lien direct vers l’application itsme, à chaque fois il faut passer via un lien internet et revenir sur l’application ! », s’insurge un utilisateur.

Si ce n’est pas la procédure la plus simple et la plus naturelle, elle a l’avantage d’être parfaitement sûre au moment de vous donner accès à vos prescriptions électroniques, qui pourront être scannées par votre pharmacien. Petit bémol, la page du site CSAM reste ouverte dans votre navigateur et il sera nécessaire de la fermer manuellement.

Les faibles notations dominent sur la page du Google Play (Android) dédiée à l'application Mes Médicamants.

Quid des ordonnances des proches ?

Si beaucoup de critiques se focalisent sur la difficulté de se connecter à itsme, il est compliqué de déterminer s’il s’agit d’un défaut de l’application ou d’une erreur de manipulation. Exemple de commentaire qui illustre cette dualité : « Impossible de se connecter avec itsme. Ça bloque! Il faut travailler mieux votre app avant de la déposer sur le marché! »

Second problème le plus évoqué : l’impossibilité de consulter les ordonnances de ses proches. « Ne permet de configurer qu’un seul utilisateur... Du coup, impossible pour moi de m’en servir pour aller chercher à la pharmacie les médicaments pour ma compagne... Il faudrait pouvoir configurer plus qu’un compte, et sélectionner ensuite celui dont on veut afficher les prescriptions. => Désinstallé… »

De prime abord, l’usage de l’application une fois configurée est réservé à un seule personne, qui pourra voir ses ordonnances électroniques mais aussi celles « des personnes pour lesquelles vous disposez d’un mandat de soins ».