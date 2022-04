Deux mauvaises nouvelles pour les Tesla : capot capricieux, chargeur retiré

Rappel des Tesla Model S et Model 3

Au sein de l’Union Européenne, toute une série de Tesla Model S et Model 3 assemblées entre 2014 et 2021 font l’objet d’une campagne officielle de rappel. Le grand coupable : le capot et sa conception problématique. L’alerte est lancée par la Commission Européenne à cette adresse.

Comme le résume le site officiel français des alertes de produits dangereux, « à grande vitesse, l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entraîner des fractures de contrainte le long de la gâche de loquet du capot et sa séparation du capot, provoquant l’ouverture du capot. Cela entrave la vision des conducteurs, ce qui augmente le risque d’accident. »

Pour le formuler autrement : à vitesse élevée, le capot des Tesla Model S et Model 3 concernées risquent de s’ouvrir et d’obstruer la vue du conducteur.

Le coffre des Model 3 déjà touchés par une défectuosité

Précédemment, c’est le coffre des Tesla Model 3 qui avait été identifié comme un talon d’Achille. Sur les Model 3 construites entre 2017 et 2020, l’usure prématurée d’un câble coaxial interrompt à terme la transmission des images de la caméra de recul.

« Sur certaines Model 3, le faisceau du coffre est équipé d’un câble coaxial à âme solide qui transmet le flux de la caméra de recul sur l’écran central », détaille Tesla. « Au fil du temps, l’ouverture et la fermeture répétées du coffre peuvent entraîner une usure excessive du câble coaxial. Si l’usure entraîne la séparation de l’âme du câble coaxial, le flux de la caméra de recul ne sera plus disponible. Le pourcentage estimé de véhicules concernés par ce problème est inférieur à 1 %. »

Toutes les infos sur cette « mise à niveau du faisceau du coffre de la Model 3 » sont disponibles à cette adresse.

Le chargeur « classique » retiré de l’offre de base

Pour charger sa voiture électrique Tesla, il existe basiquement trois options : la borne publique SuperCharger, le connecteur mural installé à domicile, la connexion à une prise électrique classique. Cette troisième option est déconseillée, dans ce sens où la charge est excessivement lente. Pour malgré tout en profiter, il faut utiliser un « connecteur mobile » spécifique, jusqu’ici fourni par défaut à l’achat d’une Tesla.

Ce chargeur, qui permet de connecter une Tesla à un prise classique, ne sera plus livré par défaut avec un nouveau véhicule.

Surprise, la firme américaine n’entend plus livrer gratuitement ce chargeur avec le véhicule. Sur Twitter, Elon Musk indique que « les statistiques d’utilisation » de cet accessoire « étaient très faibles ». C’est carrément du gaspillage, estime le grand patron, qui promet malgré tout de baisser le prix d’achat de ce « connecteur mobile » à 200 $.