Les meilleures options pour recycler son ancien smartphone en Belgique

« 3 millions de vieux téléphones représentent 30 tonnes de cuivre », insiste l’opérateur télécoms, faisant référence aux matières premières rares utilisées dans le processus de fabrication. Or, argent, lithium, cobalt : « (…) ces matières premières sont principalement extraites de mines situées entre autres au Congo », poursuit l’ancien Belgacom. « Et dans cette région du monde, l’exploitation des ouvriers, la corruption et la guerre sont toujours d’actualité. »

La ville, une mine à ciel ouvert

Récupérer un maximum de ces matériaux dans les déchets électroniques évite de puiser dans les réserves de la planète. C’est ce qui s’appelle l’« urban mining », l’exploitation des réserves minières qui dorment dans les appareils usagés et/ou inutilisés. Les villes sont des mines à ciel ouvert.

A la lumière de ces éléments cruciaux, quelles sont les options de recyclage disponibles chez nous ? Le premier réflexe, c’est évidemment de ramener au magasin son ancien téléphone à l’achat d’un nouveau, en vertu de la cotisation Recupel. C’est la garantie que l’appareil sera dûment recyclé. Revers de la médaille, la démarche ne vaut que pour un seul terminal. Quid de ceux qui végètent chez vous à gauche et à droite ? Découvrez ci-dessous les différentes options, de la plus basique à celle qui vous permettra de cumuler les bons d’achat.

1. Proximus : le bon d’achat ou la bonne cause

Proximus met un point d’honneur à récupérer et à recycler un maximum de vieux téléphones via son opération Don’t Miss The Call initiée en 2019. L’opérateur a déjà rapatrié ainsi 20.663 appareils. Objectifs 2022 : 150.000. Point fondamental du projet : il n’y a pas d’obligation d’achat. Il suffit de se rendre dans une boutique officielle Proximus pour y déposer son vieux GSM contre un bon d’achat équivalent à la valeur de reprise. Le minimum syndical est fixé à 10 €.

Ce bon précise Proximus sur cette page est « (…) valable 6 mois dans tous les Proximus Shop sur l’ensemble de la gamme de smartphones et accessoires, ainsi que sur les recharges prépayées. » Au lieu du bon d’achat, vous pouvez opter pour don équivalent à l’ASBL EIGHT, qui soutient la population des régions minières en Afrique.

2. Orange : la ristourne et 2 € à Natagora

Orange Belgique s’inscrit dans un modèle de reprise et de recyclage plus classique : « Rapportez votre ancien téléphone en boutique et recevez une réduction sur votre nouvel appareil ainsi qu’un badge Orange Thank You », détaille l’opérateur sur cette page. « En plus, pour chaque GSM retourné nous versons 2 € à Natagora pour soutenir l’environnement en Belgique et permettre la plantation de milliers d’arbres. » Précision financière : « Le montant de reprise, dépendant de la marque et du modèle de votre ancien GSM, pourra atteindre jusqu’à 500 €. »

Dans une interview de mars 2022, Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d’Orange Belgique, se réjouissait que « 22.000 appareils ont été ramené en 2021 dans nos magasins, soit le double de 2020. Grâce aux 2 € par GSM que nous offrons aux programmes de protection de l’environnement de Natagora et Natuurpunt, c’est plus de deux hectares d’arbres qui ont été planté. »

3. Les filières classiques

Les GSM inutilisés peuvent évidemment être déposés dans un parc à containers. Le moteur de recherche du site Recupel vous aidera à trouver le parc le plus près de vous. Ce même moteur localisera aussi les centres de réutilisation, qui donneront une seconde vie à votre appareil encore en état de marche.

Généralement installé dans une grande surface ou dans un grand point de vente, le Point de Recyclage peut également recevoir les vieux téléphones avant de les envoyer en direction du recyclage.