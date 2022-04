L’agenda Netflix : ces 5 séries populaires qui reviennent tout bientôt

Cinq séries populaires seront tout prochainement de retour sur Netflix. Pour certaines, cela sera carrément le grand final, l’ultime saison, les derniers épisodes à jamais produits et diffusés : Better Call Saul (saison 6), Ozark (saison 4). Ces grands adieux seront suivis de grandes retrouvailles, avec les superhéros de Umbrella Academy (saison 3) et les gamins de Stranger Things (saison 4). Découvrez ci-dessous à quelles dates reviennent ces feuilletons très attendus.