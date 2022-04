Un smartphone à moins de 200 € : voici 3 téléphones économiques et efficaces

Opter pour un appareil d’entrée de gamme, c’est évidemment l’obligation de faire des concessions sur la résolution de l’écran, la puissance du processeur, la capacité de stockage, la charge rapide, etc. Malgré ces limites, il est possible de dénicher dans cette gamme de prix un smarphone Android fluide dans les applications les plus courantes.

Lequel choisir ? Découvrez ci-dessous notre sélection de trois téléphones économiques et efficaces.

1. Priorité à la photo et à l’autonomie : Motorola Moto G22

Prix : 179 €. Système d’exploitation : Android 12. Écran : 6,5 pouces. Résolution : 720x1600 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 64 GB. Poids : 185 grammes. Compatible 5G : non. Nombre de cartes SIM : 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

Il faut faire des choix à l’heure d’assembler un smartphone d’entrée de gamme. Avec son tout nouveau Moto G22, Motorola concentre ses efforts sur l’autonomie et la photographie. En ligne de mire : une confortable batterie 5000 mAh (ampère-heure), un arsenal photographique composé de quatre capteurs, dont un capteur de 50 millions de pixels.

Assez logiquement, l’appareil fait l’impasse sur la charge rapide, tandis que la résistance à l’eau et aux éclaboussures est limitée à la norme IP52.

Ce Motorola Moto G22 arrive directement avec Android 12, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google.

2. Android version pure et dure : Nokia G11

Prix : 169,99 €. Système d’exploitation : Android 11. Écran : 6,5 pouces. Résolution : 720x1600 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 64 GB. Poids : 189 grammes. Compatible 5G : non. Nombre de cartes SIM : 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

Nokia n’est plus vraiment Nokia. C’est désormais l’entreprise finlandaise HMD Global qui exploite la marque sur ses téléphones. Parmi ses fers de lance : Android « stock » et les mises à jour. Android « stock », c’est la version la plus pure du système d’exploitation de Google, dénuée de la moindre surcouche logicielle. Dans un souci de longévité, la marque promet deux ans de mise à jour du système d’exploitation, à compter de la date de lancement, ainsi que deux fois plus de mises à jour de sécurité que la concurrence.

Parmi les bémols, le processeur est parfois rapidement limité dans les applications exigeantes.

Nokia estime que son G11 peut atteindre jusqu'à trois jours d'autonomie et d'indépendance énergétique.

3. La découverte de la 5G : Xiaomi Redmi Note 10 5G

Prix : 179 €. Système d’exploitation : Android 11. Écran : 6,5 pouces. Résolution : 1080x2400 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 64 GB. Poids : 190 grammes. Compatible 5G : oui. Nombre de cartes SIM : 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

Contrairement à la majorité de ses petits camarades de l’entrée de gamme, ce smarpthone Xiaomi fait à la part belle à une puce compatible avec la 5G et les réseaux mobiles de nouvelle génération. C’est d’autant plus appréciable que ce téléphone date de 2021. Ses performances globales sont solides, son autonomie extrêmement généreuse.

On regrettera essentiellement la faible luminosité maximale de l’écran et la qualité discutable des photos en conditions de faible luminosité.

L'écran 90 Hz (hertz) de ce Xiaomi Redmi Note 10 5G est bien calibré et restitue fidèlement les couleurs.

Ces smartphones qui ont raté la sélection de peu

Le Samsung Galaxy A13 (175 €) abrite une puce 5G, un élément crucial pour le client qui souhaite profiter dans un futur proche des réseaux mobiles de nouvelle génération. C’est un produit carré, efficace, qui fait de son mieux malgré certaines limites du processeur. L’Oppo A74 (199 €) est lui aussi compatible 5G. Ses finitions sont exemplaires mais son processeur tend à brider ses ambitions.