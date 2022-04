Netflix lance le double pouce pour mieux vous conseiller films, séries et docus

Cette nouvelle échelle d’appréciation est en cours de déploiement (site web, applications mobiles, applications Smart TV). En Belgique, elle est notamment déjà disponible via le site web de Netflix.

Netflix ajoute l'option de deux pouces levés au moment d'indiquer si un programme correspondait à vos attentes ou pas vraiment.

Le système de recommandation Netflix souvent incompris

L’arrivée de ces deux pouces levés rappelle à quel point le système des recommandations Netflix est souvent mal compris par les clients.

Quand vous consultez la fiche d’un programme, la mention « Recommandé à xx % » apparait quasi systématiquement. Ce « Recommandé à 93% » par exemple est tout sauf une évaluation de la qualité du film, de la série ou du documentaire. Ce pourcentage résulte d’un obscur calcul censé déterminer si ce programme correspond à vos gouts.

Ce calcul se base notamment sur les pouces levés et baissés que vous attribuez au fil du temps. Exemple : si vous accordez régulièrement un pouce levé à des comédies comme Friends, Netflix affichera une pourcentage élevé de recommandation sur des séries similaires.

La mention "Recommandé à 96%" n'est pas une indication de la qualité du programme, mais plutôt de la correspondance à vous goûts.

Que se passe-t-il si vous ne cliquez ou n’appuyez jamais sur ces pouces ? On peut imaginer qu’un algorithme se charge de toute façon d’analyser minutieusement tout ce que vous regardez. Ce même algorithme est également sollicité au moment de composer une page d’accueil personnalisée. Il suffit de basculer sur les différents profils d’un même compte pour se rendre compte des sérieuses différences dans la composition de la « homepage ».

« Au plus près de vos envies »

« L’icône Deux pouces levés est ainsi un moyen d’affiner nos recommandations afin de vous proposer plus de films et séries correspondant à vos goûts à vous », insiste Netflix. « L’icône Pouce levé nous indique toujours ce qui vous plaît, et nous continuerons à utiliser ces informations pour vous faire des recommandations. Mais désormais, l’icône Deux pouces levés nous dira ce que vous avez adoré, nous permettant ainsi d’être au plus près de vos envies. Par exemple, si vous avez adoré La Chronique des Bridgerton, la plateforme vous recommandera d’autres films et séries avec les mêmes acteurs, ou d’autres titres produits par Shondaland. »