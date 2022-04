Internet, TV, fixe et mobile à moins de 60 €: les 4 packs les plus économiques

Si les principaux opérateurs télécoms belges ont la main lourde ces derniers mois, ils ne touchent pas aux abonnements de leurs sous-marques. Les prix restent inchangés pour l’instant chez Scarlet (Proximus) et Zuny (VOO).

C’est un point de départ évident à l’heure de faire des économies. Pour réduire sérieusement l’addition du quadruple play, il est également nécessaire de:

– Diminuer le nombre de chaînes TV.

– Accepter un abonnement mobile étriqué.

– Éventuellement se priver de décodeur TV au profit d’une application mobile.

– Remplacer la ligne fixe par un abonnement mobile avec appels illimités.

– Picorer les services auprès de différents opérateurs.

En piochant et picorant dans les offres de Scarlet, Zuny, Youfone et TéléSAT, il est possible de faire basculer le prix sous la barre des 60 €. Découvrez ci-dessous nos quatre panachés, sélectionnés selon quatre critères:

1. Le pack à moins de 60 € le plus économique

2. Le pack à moins de 60 € le plus rapide

3. Le pack à moins de 60 € le plus généreux en chaînes TV

4. Le pack à moins de 60 € le plus généreux en data

1. Le pack à moins de 60 € le plus économique

Internet, TV et fixe. Scarlet Trio (Proximus), 40 € par mois. Internet: 50 Mbps, volume illimité. TV: plus de 30 chaînes via décodeur. Fixe: appels illimités de fixe à fixe le soir et le week-end.

Abonnement mobile. Youfone, 4 € par mois. 200 minutes d’appel ou SMS, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Total: 44 € par mois.

Les performances et les services sont logiquement limités dans cette formule qui fait tomber le prix à 44 € par mois. Le fixe de Scarlet facture par exemple les appels en journée la semaine et les appels vers les fixes. L’abonnement mobile est tout aussi étriqué. Mais actif sur le réseau Proximus, l’opérateur virtuel Youfone est le seul à proposer une carte SIM à seulement 4 € par mois.

2. Le pack à moins de 60 € le plus rapide

Internet et TV. Zuny (VOO), 46 € par mois. Internet: 200 Mbps, volume illimité. TV: 17 chaînes via l’application Zuny. Bonus: bouquet de séries.

Abonnement mobile utilisé comme téléphone fixe. Youfone, 7 € par mois. Appels et SMS illimités, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Abonnement mobile. Youfone, 4 € par mois. 200 minutes d’appel ou SMS, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Total: 57 € par mois.

Sous-marque de VOO, Zuny combine à prix compétitif une connexion Internet un peu plus rapide que la moyenne (200 Mbps), 17 chaînes TV via une application et un bouquet de séries. Il ne reste plus qu’à lui ajouter deux abonnements mobiles, dont un qui fait office de téléphone fixe, pour accoucher d’un pack quadruple play à moins de 60 € centré sur la vitesse.

3. Le pack le plus généreux en chaînes TV

Internet. Scarlet Loco (Proximus), 32 € par mois. Internet: 50 Mbps, volume illimité.

TV. TéléSAT App TV Basic, 14,95 € par mois. TV: 34 chaînes via l’application TéléSAT.

Abonnement mobile utilisé comme téléphone fixe. Youfone, 7 € par mois. Appels et SMS illimités, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Abonnement mobile. Youfone, 4 € par mois. 200 minutes d’appel ou SMS, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Total: 57,95 € par mois.

Contrairement à ce que son nom indique, TéléSAT ne fait pas que de la télévision par satellite. L’opérateur propose également deux bouquets de chaînes indépendants, à consulter via une application et la connexion Internet de votre choix. Le plus coûteux des deux rassemble 34 chaînes, dont trois chaînes Eleven Pro League. C’est la clé de voûte de ce pack qui fait appel à une connexion Internet de Scarlet avec volume illimité.

4. Le pack le plus généreux en data

Internet, TV et mobile. Scarlet Trio Mobile (Proximus), 50 € par mois. Internet: 50 Mbps, volume illimité. TV: plus de 30 chaînes via décodeur. Mobile: 300 minutes d’appels, SMS illimités, 3 GB de data.

Abonnement mobile utilisé comme téléphone fixe. Youfone, 7 € par mois. Appels et SMS illimités, 250 MB de data. Réseau: Proximus.

Total: 57 € par mois.

Dans son triple play, Scarlet inclut un mobile doté de 3 GB de data (3G/4G), un quota plus confortable que ce qui est généralement proposé à ce prix. Il suffit d’y ajouter un abonnement mobile utilisé comme téléphone fixe pour composer un quadruple play à moins de 60 € orienté data.

Cinq hausses de tarifs en cinq mois

Pour le client belge des opérateurs télécoms, le calendrier 2022 de Proximus, Orange et VOO est une funeste succession d’augmentation des prix: 1er janvier Proximus, 17 janvier Orange, 1er avril VOO, 1er mai Proximus, 1er juin Orange.

Au rayon des nouveautés, Orange lance un nouveau décodeur, Proximus distribuera bientôt une nouvelle b-box au Wi-Fi plus rapide.

